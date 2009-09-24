Artvin Borçka'da sel ve heyelan: 5 ölü

Artvin'in Borçka ilçesinde sel ve heyelanda hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.







HEYELAN CAN ALDI/ VİDEO İÇİN TIKLAYIN...



Artvin'in Borçka ilçesindeki yoğun yağış heyelana neden oldu. Borçka'daki sağanak yağış en çok demirciler, Düzköy, Kaleköy, Çifteköprü ile Fındıklı köyünde etkili oldu. selin heyelana neden olduğu Kaleköy'de dört katlı ev yıkıldı. 35 yaşındaki Gülsüm Demirci, 64 yaşındaki Ali Demirci ve aynı aileden iki kişinin göçük altından cesedi çıkarıldı.

3 yaşındaki Beyzanur Demirci de yaralı kurtarıldı. Erzurum ve Ardahan'dan gelen kurtarma ekipleri enkaz altındaki kişilere ulaşmaya çalışıyor...

Demirciler köyündeyse sel suyu evine giren 80 yaşındaki Nafiye Şimşek boğularak öldü.

Şimşek'in cesedini köylüler buldu. Selin etkilediği köylerde bir camiyle lojman yıkıldı. Ona yakın ev de büyük hasar gördü...

Artvin Valisi Mustafa Yemlihalıoğlu, Erzurum ve Ardahan'dan gelen kurtarma ekiplerinin olay yerine ulaştığını ifade ederek, 'Rize ve Trabzon'dan arama kurtarma ekibi istemiştik, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekibimiz var. Arama kurtarma ekibimizi Hopa Dağı Cankurtaran mevkisinde konuşlandırdık. Yaklaşık 30 kişilik bir arama kurtarma ekibi, yaya olarak olay yerine ulaştı. Artvin sivil savunma ekiplerimiz Kaleköy Köyü'ne ulaştı. Evi yıkılan muhtarımızın yanındalar' diye konuştu.

Sel bölgesinde bir cami ile lojmanının yıkıldığını belirten Yemlihalıoğlu, 'Dere yatağında olmaması gereken muhtelif iş yerleri var, onlar sel sularında yıkılmış. Onlarda can kaybı olmadığı için şu aşamada onların üzerinde durmak istemiyoruz. Demirciler köyünde 3 katlı bir ev yıkıldı. Bu bölgelerde ve bazı köylerde dere ağzındaki ev ve iş yerlerinde belediye, kaymakamlık ve jandarma ekipleri gün boyu tahliye yaptırmış. Böyle olunca yıkılan evlerde can kaybımız yok' şeklinde konuştu.

Borçka ilçesine bağlı Güreşen köyünde bir hudut taburunun bölüğü olduğunu, orada bir sıkıntı olduğunu kaydeden Vali Yemlihalıoğlu, 'Orada şu an 18 askerimiz var, orada bir menfez kapanmış, köylülerin yardımıyla bu durum giderilmiş. Hudut karakolunun 30-40 metrelik duvarları yıkılmış. Can güvenliği açısından Güreşen bölgemizde bir sıkıntı yok' diye konuştu.

Barajların durumu

Borçka Barajı ile Gürcistan sınırında Muratlı Barajı olduğunu, buralarda da su seviyesinin oldukça yükseldiğini dile getiren Yemlihalıoğlu, 'Son durumu DSİ Bölge Müdürlüğü'müzden aldım. Borçka Barajı'nın dolmasına 2.5 metre bir limit kalmış ve saatte 12 santimetre yükseliyormuş. Enerji üretimini durduk. Muratlı Barajı'nda tam dolmaya 50 santimetrelik bir yerimiz kaldı. 3 kapağımız açık, Gürcistan devletine Batum Başkonsolosluğu aracılığıyla bilgi verdik. Orada da bir can kaybı olmasın diye tedbir açısından bilgi verdik.

Muratlı Barajı'nda 3 kapaktan şu anda saniyede 850 metre küplük bir su akışı var. DSİ ekiplerimiz buraları sürekli takip ediyor. Borçka Barajı'nda bir sıkıntı olması durumunda buradaki kapakları da açacağız' dedi.

Borçka ilçesinde ve köylerinde okullar bugün ve yarın günü tatil edildi.

Sürücülerden geri dönmeleri isteniyor

Kameni Deresi'nin taşmasıyla ulaşıma kapanan Hopa-Borçka kara yolunun Cankurtaran mevkiindeki 8 nolu köprüden itibaren araç geçişine izin verilmiyor.

Yolun hasar gördüğünü ve şiddetli yağışın devam ettiğini belirten polis ekipleri, sürücülerden dönmelerini istiyor.

Buna rağmen devam eden sürücülerin kara yolunun Cankurtaran mevkiindeki 8 nolu köprüden Borçka istikametine geçişlerine güvenlik güçlerince izin verilmiyor.

Şiddetli yağışın devam ettiği bölgede, yoldan yalnızca kurtarma araçları ve iş makinelerinin geçişine izin veriliyor.