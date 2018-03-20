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Artuklu Üniversitesi Rektörü: Akademisyenler için kep değil, sarık daha uygundur!

"Bir halife edasıyla duruyorsunuz hocam"

20 Mart 2018 12:38

Giydiği kıyafetlerle gündem olan Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Profesör Ahmet Ağırakça, akademisyenler için sarığın daha uygun olduğunu söyledi.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, Ağırakça, “Rektörlük cübbesi örnekleri ve alternatifleri arıyoruz” diyerek sosyal medya hesabı Facebook'ta anket yaptı. 

Ağırakça, kendi görüşünü ise şöyle paylaştı:

“Rektör ve akademisyenler için kep değil, sarık daha uygundur, sayın rektör arkadaşlarıma arz ederim.”

Bazı takipçileri Ağırakça'nın ‘Kep yerine sarık' görüşüne ‘Kravat ve yakalı gömleği de hayatımızdan çıkaralım' ifadesiyle destek verdi. Öneriye ‘Sarıklı rektör olmaz' diyerek tepki gösterenler de oldu. Ağırakça'nın Bir takipçisi ise “Bir halife edasıyla duruyorsunuz hocam. Rabbim halifeliğe layık kılsın kalplerimizi” yorumunda bulundu.

 

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