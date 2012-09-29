Artuklu Üniversitesi Kürtçe öğretmeni yetiştirmekten vazgeçti

Mardin Artuklu Üniversitesi yönetimi, Kürtçe eğitim verecek öğretmen yetiştirmekten çekildiklerini açıkladı.Açıklamanın sonuç bölümünde, "Seçmeli Kürtçe Dersi Tezsiz Yüksek Lisans Programına kesin kayıt yaptıran 500 adayımızın bu sayısı onaylanmadığı ve bunlardan pedagojik formasyonu olmayan 234 adaya pedagojik formasyon izni verilmediği takdirde 10 günlüğüne askıya aldığımız Seçmeli Kürtçe Dersi ile ilgili süreçten çekileceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi.

radikal.com.tr'de yer alan habere göre; Mardin Artuklu Üniveristesi, Kürtçe eğitim verecek öğretmenleri yetiştirmek yaptığı çalışmaları askıya aldığını açıkladı. Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, Seçmeli Kürtçe sürecinden çekilme düşüncesini pratiğe geçirmeden önce kamuoyuna ve ilgili mercilere duyurma gereği duyulduğu belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi:

"Demokratik adımların dil sacayağını sahiplenmede öncülük ettik ve birçok ilki gerçekleştirip hakkını vermeye çalıştık. Demokratik açılımın en önemli sacayağı kuşkusuz Kürt dilinin kademeli olarak eğitimde kullanılmasına olanak tanıyan adımdır. Mardin Artuklu Üniversitesi Kürdoloji birimi olarak bu adımı destekleme kararı aldık ve ardındaki niyetleri sorgulamak yerine nitelik ve nicelik olarak içini doldurmayı yeğledik. Bu bağlamda:

1-Kürdoloji birimimizi Kürt dili, edebiyatı ve kültürü alanlarında ihtisasları ve en az on yıllık çalışmaları olan 10 kişilik kadrolu öğretim elemanıyla güçlendirdik; bunu yaparken ilgili elemanların sadece liyakatölarını ölçü olarak kabul ettik.

2- Yeni alınanlarla birlikte sayıları 60’ı bulan ve bir kısmı tezlerini teslim edip mezun olan tezli yüksek lisans öğrencisini yine liyakatı önceleyerek aldık.

3- Geçen yıl 20, bu yıl 35 olmak üzere 55 kişilik Kürt Dili ve Edebiyatı lisans öğrencisi aldık.

4- İki yıl önce açtığımız Sertifikalı Kürtçe Okutman Adayı Kursu’na müracaat eden 500 küsur kişiyi çok ciddi bir yazılı ve sözlü sınavdan geçirdikten sonra içlerinden seçtiğimiz ve yaz ayları boyunca okutman adayı olarak eğittiğimiz 50 kişiye okutman adayı sertifikası verdik.

5- Yurt dışında çeşitli üniversitelerde lisansüstü eğitim gören ve Kürtçe kurs görme amacıyla üniversiteleri tarafından bireysel ve grupsal olarak Kürdoloji birimimize gönderilen yabancı uyruklu öğrencilere programlarına göre Kürtçe kurslar verdik.

6- Birincisi "Zaza Edebiyatı, ikincisi Kürtçe Dilbilgisi olmak üzere kendi ders kitaplarımızı kendimiz hazırladık ve enstitü yayınımız olarak yayımladık. Baskı aşamasında daha bir çok kitap çalışmamız bulunmaktadır.

7- Şu anda sorun haline getirilmek istenen ’Seçmeli Kürtçe Tezsiz Yüksek Lisans Eğitimi’ için verdiğimiz ilana müracaat eden 2528 adayı ÖSYM İl Sınav birimimizin koordinasyonu altında 10 ayrı okulda bilim sınavına tabi tuttuk ve liyakattan başka hiçbir şeyi ölçü olarak kabul etmediğimiz objektif bir değerlendirme neticesinde 500 kişinin kesin kayıt ve yerleştirme işlemlerini tamamladık. Bu adayların büyük bir kısmı yurt içi ve yurt dışındaki işlerini bırakıp kimisi bireysel olarak, kimisi de ailesiyle birlikte şu anda Mardin’e taşınmış bulunmakta ve eğitime başlamayı beklemektedir."

'Avrupa Birliği ilerleme Raporu'na geçmişti'

Açıklamada, Kürdoloji faaliyetlerinin ülke lehine Avruba Birliği İlerleme raporuna geçtiği belirterek şöyle denildi:

"Avrupa Birliği İlerleme Raporunu hazırlayan yetkililer ile yapılan görüşmelerde Kürt dilinin eğitimde kullanılmasında kat ettiğimiz mesafelerin rapora olumlu olarak resmen kaydedilmesine vesile ve şahit olmaktan mutluluk duyduk.Seçmeli Kürtçe adımını destekledik ve MEB ile yapılan protokol çerçevesinde iki ay gibi çok kısa bir süre içinde bu adımın hem programını hem de Kurmancca ve Zazaca ders kitabını hazırlayıp bakanlığa teslim ettik. Bilindiği gibi Kürtçenin seçmeli ders olarak okutulması kararı alındığında okulların açılmasına iki ay gibi çok kısa bir süre kalmıştı ve ortalıkta ne bir ders kitabı ne de bu kitabı okutacak öğretmen adayları vardı. Bu karar duyurulduktan sonra bunu her kesten önce genelde üniversite, özelde Kürdoloji birimi olarak bu adımı desteklediğimizi, mevcut potansiyelimizle bunun ders materyalini hazırlamayı ve ihtiyaç duyulan nitelik ve nicelikte öğretmen adaylarının eğitimini üstlenebileceğimizi deklare ettik. Neticede MEB ile varılan mutabakat sonucu iki ay gibi çok kısa bir süre içinde hem ders programını hem de Kurmancca ve Zazaca olmak üzere ders kitabını hazırlama protokolü imzalandı. Neticede belirlenen süre içerisinde hem ders programını hem de her biri 128 sayfadan oluşan Kurmancca ve Zazaca ders kitabını şekil ve içerik açısından üstün bir kalitede hazırlayıp Talim ve Terbiye Kurulu’na teslim ettik."

Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK arasında yapılan anlaşmaya da değinilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Görüşmeler neticesinde hazırlayacağımız ders kitabını okutmak üzere olabildiğince fazla sayıda öğretmen adayını ’tezsiz yüksek lisans programına’ almamız ve bunlardan pedagojik formasyonu olmayanlara üniversitemizin eğitim bilimleri bölümünün kadrolu altı öğretim elemanı tarafından formasyon dersleri verilmek üzere prensipte anlaşıldı. Bu paralelde anılan programa 500 kişilik bir kontenjan için çıktığımız ilana 2528 gibi büyük bir başvuru ve teveccüh söz konusu oldu. Yaptığımız sınav neticesinde en yüksek puandan başlayarak aldığımız 500 kişiden ilk 250 kişiyi birinci öğretime, sonraki 250 kişiyi de ikinci öğretime alma yönünde üniversitemiz yönetim kurulu karar aldı ve durumu YÖK’e bildirerek kesin kayıtlar sonuçlandırıldı. İlk 500 kişi arasına girenlerden bir kısmı yurt içinde, bir kısmı da yurt dışında çalıştıkları işlerini bile bırakarak kimisi tek başına, kimisi de ailece Mardin’e yerleşmiş bulunmaktadır. Ancak bize verilen haberde hem 500 kişilik talebimizin 250’ye indirgendiği, hem de formasyon onayının verilmeyeceği bildirildi. Bu tutum kabul edildiği takdirde, şimdiye kadar teori ve pratik alanda gösterdiği performansla yurt içi ve yurt dışında büyük teveccüh gören, ülkemizin geçtiği hassas bir süreçte arzulanan normalizasyona katkı sunmada üzerine düşeni yapan, objektif ve akademik bir perspektif sergilemeyi ilke edinen ve bu özgün duruşuyla yurt içinde ve yurt dışında büyük teveccüh gören Kürdoloji birimimizin itibar kaybına uğrayacağı, Kürtçenin ilk öğretmenleri olma heyecanıyla alacakları eğitim için Mardin’e yerleşen adaylarımızın telafisi mümkün olmayacak şekilde mağdur olacakları muhakkaktır."

Açıklamanın sonuç bölümünde ise "Ümidimizi koruduğumuzu belirtmekle birlikte, Seçmeli Kürtçe Dersi Tezsiz Yüksek Lisans Programına kesin kayıt yaptıran 500 adayımızın bu sayısı onaylanmadığı ve bunlardan pedagojik formasyonu olmayan 234 adaya pedagojik formasyon izni verilmediği takdirde 10 günlüğüne askıya aldığımız Seçmeli Kürtçe Dersi ile ilgili süreçten çekileceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi.