Artuç 'sıfır' çekti

Tempo24-



29. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda halterde madalya umudu 56 kiloda Sedat Artuç, ''sıfır'' çekerek büyük bir düş kırıklığı yarattı.







Pekin Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Spor Salonu'ndaki oyunların halter müsabakalarının 2. gününde, Sedat Artuç, 56 kiloda (B) Grubu'nda yarıştı. Artuç, koparmada 115 kiloyu 3 denemesinde de kaldıramadı ve yarışmayı ''sıfır'' çekerek tamamlamış oldu.







Halter Federasyonu yetkilileri, Artuç'un, Avrupa Şampiyonası'nda meydana gelen kasığındaki sakatlığının son antrenmanda nüksettiğini ve yarışmaya iğneyle çıktığını söylediler.







Artuç, yarışmadan sonra gözyaşları içinde, ''yarışma anında aklının hep sakatlığında olduğunu ve iğne yapılan yerin uyuştuğunu'' söyledi. Artuç, 6 aydır kampta olduğunu ve onca emekten sonra bu sonucu almaktan dolayı büyük üzüntü duyduğunu bildirdi.







Artuç'un müsabakasını, Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu ile Gençlik ve Spor Genel Müdürü Mehmet Atalay da izledi.



BAYANLAR 53 KİLODA ALTIN MADALYA JAROENRATTANATARAKOON'UN

29. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda halterde bayanlar 53 kiloda altın madalyayı, Taylandlı Prapawadee Jaroenrattanatarakoon kazandı.



Pekin Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Spor Salonu'ndaki oyunların halter müsabakalarının 2. gününde yapılan bayanlar 53 kilo müsabakasında Taylandlı Prapawadee Jaroenrattanatarakoon, koparmada 95, silkmede 126 ve toplamda 221 kilo kaldırarak altın madalyaya ulaştı.



9 sporcunun yer aldığı müsabakada gümüş madalyanın sahibi ise geçen yılın Dünya Şampiyonu Güney Koreli Yoon Jin-hee oldu. Jin-hee, koparmada 94, silkmede 119 ve toplamda 213 kilo kaldırdı.



Bronz madalyayı, geçen yılın dünya ikincisi Belarus'dan Nastassia Novikava aldı. Novikava, koparmada 95, silkmede 118 ve toplamda 213 kiloluk dereceler elde etti.



ERKEKLER 56 KİLODA ALTIN MADALYAYI ÇİNLİ LONG KAZANDI

Erkekler 56 kiloda altın madalyayı, Çinli Long Qingquan kazandı.



Pekin Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Spor Salonu'nda düzenlenen halter müsabakalarının 2. gününde, erkekler 56 kiloda Çinli Long Qingquan, koparmada 132, silkmede 160 ve toplamda 292 kilo kaldırarak, halterdeki 2. altın madalyayı ülkesine kazandırdı.



17 yaşındaki Long, bu başarısıyla gençler dünya rekorunun da sahibi oldu.



Vietnamlı Hoang Anh Tuan'ın gümüş madalya kazandığı müsabakada, Endonezyalı Eko Irawan bronz madalyanın sahibi oldu. Hoang, koparmada 130, silkmede 160 ve toplamda 290 kilo, Irawan ise koparmada 130, silkmede 158 ve toplamda 288 kilo kaldırdı.



Halterde Çin'e ilk altın madalyayı kazandıran sporcu, bayanlar 53 kiloda Chen Xiexia olmuştu.



Oyunlarda halter dalındaki mücadeleye, yarın erkeklerde 62 kilo, bayanlar 58 kilo (A) ve (B) grubu mücadeleleriyle devam edilecek.



