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Kültür-Sanat

Artist robotlar sahnede

Ben İşçi adlı oyunda sahneye çıkan robotlar insanlarla tartışmaya giriyor ve onların hayatındaki rolünü sorguluyor

08 Aralık 2008 02:00

Ben İşçi adlı oyunda sahneye çıkan robotlar insanlarla tartışmaya giriyor ve onların hayatındaki rolünü sorguluyor

Önce şarkı söyleyen robotlar, sonra sekreterlik ve ev işleri yapan robotlar vardı. Şimdi ise robotlar Japonya'da ilk kez sahne hayatına atılıyor.

Osaka Üniversitesi tiyatrosunda galasını yapan oyun, sahnelerin ilk insanlı robotlu tiyatro prodüksiyonu denemesi oldu. Oyunda rol alan robotlar, sahneye çıkıp, insanlarla diyalog yürütebilecek şekilde programlanmış. Oyun yazarı Oriza Hirata robotların rol aldığı oyunun, insanoğlu ile teknoloji ilişkisine dair sorunları işlediğini söylüyor.

Hataralku Watashi (Ben, İşçi) adlı oyunun hikâyesi yakın gelecekte geçiyor. Genç bir çiftin ev işlerini yapmak üzere çalıştırdığı iki robottan biri çalışma arzusunu kaybediyor

Robot, sürekli sıkıcı ve hiç bir yaratıcılığı olmayan ayak işleri yapmaktan bıktığını söyleyerek insanlarla tartışmaya giriyor ve onların hayatındaki rolünü sorguluyor.

Bu 20 dakikalık kısa bir oyun. Ama 2010 yılında daha uzun bir uyarlamasının sahnelenmesi hedefleniyor. Robot Mitsubushi tarafından yapılmış ama sahne eğitimi veren yazılım üniversitede, uzmanlar tarafından iki ayda geliştirilmiş. 1 metre uzunluğunda ve insana benzetilen bu robot modeli daha önce sekreterlik ve ev işleri için kullanılıyordu. Ama öyle görünüyor ki hayranlarına imzalı fotoğraf verecekleri günler çok uzak değil! (Radikal)

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