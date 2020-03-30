Artık uçak bileti alırken “acaba başka yerde daha ucuzu var mıdır” diye düşünmeyeceksiniz

Havayolu firmalarının hemen hemen tüm seferlerini boş koltuksuz bir şekilde gerçekleştirdiği düşünüldüğünde, insanların uçak biletine gösterdiği rağbetin boyutları ortaya çıkıyor. Bu durumun uçak bileti fiyatlarını da artırması karşısında Fastfly.com sitesi yolculuk yapmak isteyenlerin bütçesini düşünerek erken rezervasyonlu uygun uçak biletlerini sunuyor.

Fastfly’ın en önemli özelliklerinden bir tanesi sadece uçak bileti arama motoru olmamasıdır. Fastfly.com’da uçak bileti almasanız da her zaman uçuşa dair ilginizi çekebilecek ya da işinize yarayacak şeylerden faydalanabilirsiniz. Dünyanın çeşitli yerlerinde faaliyet gösteren 700’den fazla havayolu şirketiyle ilgili çalışan personel sayısına kadar detaylı bilgi edinebilir, ülkeler, şehirler hakkında tarihi bilgileri ile birlikte gezilecek yerler haklarında bilgiler edinebilirsiniz. Bilet alımı sonrasında online check-in işlemlerinizi Fastfly üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

Fastfly’ın uçak bileti denilince en fazla başvurulan mecralardan biri olmasını hedeflediklerini söyleyen CTO Ferhat Çakmakoğlu, gün geçtikçe kendilerini tercih eden yolcu sayısının artmasından dolayı memnuniyet duyduğunu belirtti. Ferhat Çakmaoğlu, Fastfly.com sayesinde insanların uçak bileti alırken “Acaba başka yerde daha ucuzu var mıdır?” sorusunu asla akıllarına getirmemeleri için Fastfly projesini hayata geçirdiklerini söyledi. CTO Çakmakoğlu, ilerleyen günlerde dünyanın değişik ülkelerinde yer alan uçak bileti kampanyalarının da sisteme eklenerek yurt dışında yaşayan vatandaşların da Fastfly.com’dan azami şekilde faydalanmasını sağlayacaklarını müjdeledi.

Tamamen yerli bir girişim olan ve uçak biletine hızlı bir şekilde sorunsuz sahip olunmasını sağlayan Fastfly.com sitesinin yakın gelecekte uçuşa dair öncü platformlardan biri olması bekleniyor.