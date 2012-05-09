Sipariş 'tweet'ler para kazandıracak

twitter kullanıcıları yeni başlayan bir sistemle tweet başına 1 kuruş kazanacak. Bir internet sitesi, reklam mesajlarını yayımlayan kullanıcılara para verecek. İngilizce versiyonu yolda.

Bir internet sitesi, sistemlerindeki reklam mesajlarını takipçilerine “tweet” olarak atacak Twitter kullanıcılarına para ödeyecek. Twitter kullanıcılarının doğrudan para kazanacağı girişimi dün hayata geçiren sitenin yetkilileri, sağlıklı bir şekilde büyümeleri halinde Türkiye’deki en büyük internet projesi haline gelebileceklerini düşünüyor.

Uygulama, günde 1,7 milyon Türkçe tweet atılan Türkiye’de twitter kullanıcılarının reklam yapmasına olanak sağlayarak siteye üye olanlara takipçi sayısı kadar para kazandırabilecek. Twitter kullanıcıları sisteme bir kez kayıt olduktan sonra sistemdeki ilanları görebilecek ve reklam verenin belirlemiş olduğu kriterlere uygun olması halinde her ilanı tweetleyebilecek. Kullanıcılara ilk aşamada ödenecek bedelin takipçi başına bir kuruş olacağı sitede, kullanıcılar hesaplarındaki parayı 50 TL ve üzerine çıktıktan sonra çekebilecek. Twitter kullanıcıları tweetlediği her ilan başına ulaştığı takipçi sayısına göre para kazanacak, bu para reklam verenin açmış olduğu krediden eksilecek. Yayın zamanı, günlük limit, saatlik limit, aynı kişi tarafından yeniden tweetlenme gibi kriterler ise reklam veren tarafından önceden belirlenecek.

Milliyet'in haberine göre, “Yeni Dünyanın Büyük Kumbarası” sloganıyla yola çıkan internet sitesinin İngilizce versiyonu ise önümüzdeki ay aktif hale getirilecek.

‘Reklam takipçi kaybettirir’

Milliyet gazetesi Ekonomi Müdürü Şükrü Andaç, uygulamanın yüz binlerce takipçisi olan kullanıcılara yönelik olduğunu belirterek, “Az takipçisi olana para kazandıran bir uygulama değil. Gerek dünyada gerekse Türkiye’de ünlü isimlerin bunu paraya çevireceği kesin. Fakat bu işi kendilerine gelen taleplerden veya büyük ajanslar yoluyla da yapabilirler ki ikinci yöntem kullanılmaya başladı. Sistemin ayakta kalması için ünlü isimleri çekmesi şart. Türkiye’de Twitter’dan para kazanmak henüz yeni bir kavram olduğu için en azından yakın dönemde sistemde büyük sıçrama olması sektör tarafından sürpriz olarak karşılanacak bir durum olur” dedi.

‘Bu model tutmaz’

Akşam gazetesi yazarı Yurtsan Atakan ise, söz konusu modelin tutmayacağını savunaraki, “Twittter’da binlerce takipçisi olan kullanıcılar ya ünlü isimler ya da gönderdikleri mesajların kalitesiyle bu rakamlara ulaşanlar. Reklam bombardımanıyla itibarlarını ve takipçilerini kaybetmek istemezler. Sistemi kullanmaya yatkın olabilecek Twitter kullanıcıları az takipçisi olanlar arasından çıkacaktır. Bu da dişe dokunur miktarlarda para kazanabilmeleri için çok fazla sayıda mesaj göndermeleri gerekeceği sonucunu doğurur. Reklam içerikli mesaj sayısının çokluğu takipçi kaybetmeye yol açacaktır. Kullanıcı daha fazla gelir elde etmek için çabaladığı sürece daha fazla takipçi kaybedecek, kullanıcı sayısı azaldıkça daha da fazla mesaj göndermek zorunda kalacaktır. Böyle bir sisteme reklam verenin ne kadar sıcak yaklaşacağı şüpheli” diye konuştu.