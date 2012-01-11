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Yaşam

Artık televizyon kumandasına gerek yok LAS VEGAS (A.A)

11 Ocak 2012 11:42

-Artık televizyon kumandasına gerek yok LAS VEGAS (A.A) - 11.01.2012 - Amerikan Vlingo şirketinin bu yıl içinde piyasaya çıkaracağı, kişisel sesli kumanda asistanı sayesinde yakında televizyona sesli komut vermek mümkün olacak. ABD'nin Nevada eyaletindeki Las Vegas kentinde devam eden Dünya Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) sesli kumanda sisteminin tanıtımın yapan Vlingo şirketinin Başkan Yardımcısı Chris Barnett, "Televizyonunuza, uydu ya da kablolu alıcınıza kanepenizden kalkmadan sadece sesinizle kumanda edebileceksiniz. Televizyonunuz size sanal sesli yardım programıyla yanıt verecek. Ne isterseniz söyleyin, asistan istediğinizi arar. Aynı Apple'ın Siri'si gibi, hatta daha iyi, televizyonunuz için" dedi. Vlingo şirketi, ekranlara ve televizyon izleyicilerinin isteklerini algılayan mikrofonlu kumandalara 2012'den itibaren ses tanıma sistemlerini ekleyerek bu pazarı büyütmek istiyor. Ses tanıma yazılımları üreten Nuance şirketi tarafından geçen ay satın alınan Vlingo, birçok büyük televizyon üreticisiyle temas halinde olduğunu da açıkladı, ancak bu konuda ayrıntı vermedi.

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