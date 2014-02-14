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'Artık tek amacım çocuğumu nüfusuma kaydettirmek'

Can Ateş 'Meryem ile ayrılmış olsak da, artık tek amacım çocuğumu nüfusuma kaydettirmek, tüm hayatım boyunca maddi, manevi olarak sevgi ve özen içinde çocuğumun yanında olmaktır' dedi

14 Şubat 2014 12:48

Meryem Uzerli geçtiğimiz günlerde kızı Lara'yı dünyaya getirdi. Ayrıldıktan sonra Uzerli ile görüşmeyen ve doğuma da gitmeyen Can Ateş, Uzerli’nin doğum haberinin ardından ilk kez hakkında söylenenlere cevap verdi.

Bir baba olarak üzerine düşen maddi ve manevi bütün sorumlulukları yerine getireceğini belirten Can Ateş, ''iyi bir baba olmak iyi bir sevgili olmaktan, iyi bir eş olmaktan çok daha öte bir şey'' ifadesini kullandı.

Ateş'in yaptığı yazılı açıklama şöyle:

Özel hayatımla ilgili konuşmama kararım olmasına karşın, çocuğumun dünyaya gelmesinden sonra bu konuda gelen bir çok soruya yanıt vermek ve yaşananlara yeni doğmuş bir bebeği de dahil etmemek için, sizleri bilgilendirme gereği duydum. Öncelikle şunu söylemeliyim; elbette kızıma daha farklı bir şekilde hoş geldin diyebilseydim daha mutlu olurdum. Ancak dünyaya gelecek bebekle ilgili tüm yapıcı yaklaşımlarıma rağmen bu gerçekleşemedi.

Bugüne kadar; hiçbir konu dünyaya gelecek bebeğin sağlığından, mutluluğundan daha önemli olamaz, olmamalı düşüncesiyle hareket ettim. İki kişi arasında yaşanmış bir ilişkinin -herkesin kendine göre haklı sebepleri ve kırgınlıkları olsa da- iki kişi arasında özel kalması gerektiğine inandığım gibi, çocuklarıma ve kendime olan saygımdan dolayı suskun kalmayı tercih ettim.

Aynı şekilde bir anne adayının psikolojisini düşünerek sustum, şimdi de kızımın mutluluğu ve sağlığı için susmaya devam edeceğim. Bence iyi bir baba olmak iyi bir sevgili olmaktan, iyi bir eş olmaktan çok daha öte bir şey.

Meryem ile ayrılmış olsak da, şimdi artık tek amacım çocuğumu nüfusuma kaydettirmek, tüm hayatım boyunca maddi, manevi olarak sevgi ve özen içinde çocuğumun yanında olmaktır.

Bana şimdiye kadar yöneltilen şahsımla ilgili gerçeği yansıtmayan birçok itham ve önyargıya karşın, bu konuda konuşmama kararlılığımı sürdüreceğim. Hala zamanın hepimize doğruyu göstereceğini ve herkese iyi geleceğini düşünüyorum.

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