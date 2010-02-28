T24 - Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, dünyada artık mütevazı büyümelerin yaşanacağını ve işsizliği azaltacak derecede büyümeye ulaşmanın uzun süreceğini kaydetti.





Güler Sabancı, bazı gazetecilerle bir araya geldiği sohbet toplantısında, küresel ekonomik kriz noktasında tüm dünyada bir kere daha iniş olup, ondan sonra iyiye gidişin başlayacak gibi göründüğünü dile getirerek, Avro Bölgesi konusunda ise kuruluşundan bugüne Avro Bölgesinin ve parasının ilk kez böyle bir sıkıntı yaşadığını ve Avro olmasaydı bölgenin çok daha kötü etkileneceğine değindi. Sabancı, Avrupa Birliği'nin para birliğine giderken ülkelerin bütçe özerkliğinden fedakarlıklar gerektiği için entegre bir mali disipline sahip olmadığını ancak, gelinen noktada bunun gerekliliğinin ortaya çıktığını kaydetti.





''Bizim korkulacak bir durumumuz yok''



''Şimdi Avrupa bunu yaşıyor'' diyen Sabancı, bölgenin, sözünü ettiği entegre mali disiplini sağlamak zorunda olduğunu, bunun kolay olmadığını ancak, ellerinde çok başka bir seçenek de olmadığı düşüncesinde olduğunu ifade etti.



Güler Sabancı, bir gazetecinin, ''birliğin dağılma aşamasına geldiği'' yorumuna, aynı görüşte olmadığı ve birliğin, mali entegre disiplinle eskisinden daha güçlü olacağı karşılığını verirken, ''Artık mütevazı büyümeler görülecek. Çıkış uzun sürecek, herkesin dediği bu... Asla krizden önceki dengelere ulaşılamayacak, işsizliği azaltacak derecede büyüme uzun sürecek'' dedi.



Avrupa ekonomisinde yaşanan gelişmelerden sonra holding olarak herhangi bir hesap revizyonu yapıp yapmadıklarına ilişkin soruya da Sabancı, ''Bunu çok önceden öngörmüştük, yeni yıl mesajımda da söylediğim gibi artçı şoklar bekliyorduk. Yunanistan'ın yaşadığı sorun borçların GSMH'ye oranı... Rakamlara baktığımızda bizim durumumuz kötü değil... Bizim korkulacak bir durumumuz yok. Borcun yapısı da önemli, ne kadarı özel ne kadarı kamu borcu... Bizim durumumuz çok kötü gözükmüyor'' yanıtını verdi.





Enflasyon hedefi



Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sabancı, Avrupa'da ya da gelişmiş ülkelerde krizden çıkışa ilişkin tek tek paketler dışında kapsamlı bir programın hala açıklanmadığını ancak, Türkiye'nin orta vadeli, 3 yıllık programını açıkladığını anımsatarak, belki enflasyon hedefinin tutturulamayacağını ama diğer onun dışındaki hedeflerin tutacak gibi göründüğünü, bunu iş dünyasına bir yön verdiğini, büyümenin özel sektör kaynaklı olmasının öngörüldüğünü, bunun memnuniyet verici olduğunu belirtti.



Bir başka soru üzerine de Sabancı, üretimde, satışta artış olduğunu, başta konut olmak üzere inşaat ve kredilerde hareketlilik başladığına dikkati çekerek, bunun, istenilen seviye olmadığını ancak bir hareketliliğin olduğunu belirtti ve yeni yatırım için de zaman olduğunu, şimdilik mevcut kapasitelerin doldurulmaya çalışıldığını söyledi.



Güler Sabancı, TÜSİAD'da başkanlık değişiminin ardından bir çizgi değişimi gözleyip gözlemediğini sorulması üzerine, ''TÜSİAD'ın ana rotasında değişiklik olmaz. Üslupta, yaklaşımlarda değişiklikler olabilir'' dedi.



TÜSİAD'ın yeni programını nasıl bulduğu sorusuna Sabancı, ''Çok çalışacakları gözüküyor'' karşılığını verdi.





''Toz dumanın yatışmasını diliyorum"



Güler Sabancı, kamuoyunda tartışılan güncel konulara ilişkin soru üzerine, bu konuda Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yanıtının en güzeli olduğunu, bu konularda fazla konuşulmasını doğru bulmadığını aktardı.



Bir gazetecinin, ''Sayın Babacan, demokrasi evinin önünü süpürüyor, biraz toz duman olması doğal'' açıklamasını anımsatıp, ''Siz bu toz dumandan rahatsız mısınız?'' diye sorması üzerine Sabancı, ''Bu toz dumanın yatışmasını diliyorum. Tüm Türkiye bunu diliyor zannediyorum. Tüm süreçlerin kısa zamanda tamamlanmasını, belirsizliğin ortadan kalkmasından yanayım. Bir an önce yatışmasında ülke için fayda var'' yanıtı verdi.





