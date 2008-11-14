Artık ipler koptu

Korel-Sağtürk aynı mekânda birbirlerini görmezden geldi. Ünlü balet aynı gece yeni sevgilisiyle başka mekânda eğlendi..



Bir buçuk yıldır birlikte olan Tan Sağtürk-Bergüzar Korel çifti ani bir ayrılık kararı alarak, ilişkilerini noktaladı. Neden ayrıldıkları hâlâ bir muamma olan ikili önceki gece tesadüfen aynı mekânda karşılaştı. Bergüzar Korel'in, Levent Yüksel ve arkadaşlarıyla gittiği Cihangir'deki White Mill Cafe'ye tek başına gelen Sağtürk, yemeğini yedikten sonra mekândan ayrıldı. Bu sürede birbirlerine selam vermeyen eski sevgililerin küslüğü dikkat çekti. Bergüzar Korel gecenin başında Tan Sağtürk'e önce yüzü dönük oturmasına rağmen, daha sonra sırtını dönerek oturmaya karar verdi. Mekândan ayrıldıktan sonra geceye Kuruçeşme'deki Envy kulüpte devam eden Sağtürk, mekâna beraber geldiği Vildan Mumcu adlı kadın arkadaşıyla samimi pozlar sergiledi. İkili sabaha karşı kulübü terk ederken objektiflerce görüntülendi ve hiç bir açıklama yapmadan taksiye binerek evlerinin yolunu tuttu.

