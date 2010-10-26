Artık internet için sabit telefona gerek yok!

T24 - Rekabet Kurumu, 1 Kasım'dan itibaren sabit telefon hizmeti aboneliğine gerek olmaksızın internet hizmeti almanın mümkün olacağını açıkladı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan açıklamada, yalın DSL uygulamasının Rekabet Kurulu tarafından, 18 Şubat 2009 tarihinde alınan kararda DSL hizmetinin sabit telefon aboneliğine bağlanması uygulamasına son verilmesi, Türk Telekom tarafından yalın DSL hizmetinin başlatılması için 3 ay içinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) başvuruda bulunulması konularının hükme bağlandığı hatırlatılarak, Kurul'un bu kararından sonra hizmetin başlamaması nedeniyle Kuruma yoğun başvuru yapıldığı ve bunun üzerine 27 Nisan 2009 tarihinde bir açıklama yapılarak yalın DSL uygulamasının BTK tarafından onaylanacak bir tarife ile yürürlüğe girebileceği kamuoyuna duyuruldu.

Rekabet Kurulunun aldığı karara rağmen, bugüne kadar yalın DSL hizmetinin başlamamış olmasının tüketicilerin ve meslek örgütlerinin tepkilerine neden olduğu, bunların önemli bir kısmının da Kuruma iletildiğine dikkat çekilen açıklamada, şöyle devam edildi:

“Şikayetlerin yoğunlaşması nedeniyle belirtmekte yarar görmekteyiz ki, bahse konu uygulama BTK tarafından onaylanacak bir tarife ile yürürlüğe girebilecektir. Bu kapsamda 14 Temmuz 2010 tarih ve 2010/DK-07/417 sayılı kararıyla sabit telefon aboneliği olmadan DSL internet erişimi hizmeti alınmasına imkan sağlayan yalın DSL uygulamasını düzenleyen BTK, yalın DSL uygulamasını mümkün kılacak Türk Telekom Referans IP Seviyesinde Veri Akış Erişimi Teklifini 1 Kasım 2010 tarihi itibariyle geçerli olacak şekilde onaylamıştır. Dolayısıyla 1 Kasım 2010 tarihinden itibaren ülkemizde sabit telefon hizmeti aboneliğine gerek olmaksızın internet hizmeti almak mümkün olacaktır.”

Açıklamada, uygulamanın başta ücretlendirme olmak üzere, diğer tüm koşullarını onaylama yetkisinin yine sektörel düzenleyici otorite olan BTK;ya ait olduğu vurgulanarak, ayrıca, yalın DSL hizmeti için şebekeden evlere uzanan bakır kabloların kullanılmaya devam edileceğinin, dolayısıyla buna ilişkin maliyetin hizmet ücretine yansıyabileceğinin hatırlatılmasında da yanlış bir beklenti oluşmaması bakımından fayda görüldüğü kaydedildi.



