Artık IBAN yerine cep telefonu, eposta veya TC kimlik numarasına para göndermek mümkün

Türkiye İş Bankası, Merkez Bankası’nın 18 Aralık 2020’den itibaren pilot uygulama olarak başlatacağı anlık ödeme sistemi FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) sistemini müşterilerinin hizmetine sunmaya başladığını açıkladı. İş Bankası FAST sistemini müşterilerine “Kolay Adres” adı altında sunuyor. Bu sistemde IBAN numarası yerine cep telefonu numarası, e-posta veya TC Kimlik Numarası gibi bilgileri kullanarak para transferi yapmak mümkün oluyor.

Sistem nasıl işliyor?

Fonların Anlık ve Sürekli Transferi ile para gönderiminde IBAN kullanmadan, “Kolay Adres” kullanılması durumunda öncelikle e-posta, cep telefonu, TCKN, VKN bilgilerinin hesapla eşleştirilmesi gerekiyor. Eşleştirmenin ardından, sadece cep telefonu, e-posta vb. bilgilerle müşterinin hesabına para aktarılması mümkün hale geliyor. Yurtiçinde 7/24 para aktarımı yapmaya imkân sağlayan FAST ile para transferlerinde yeni bir dönem başlamış olacak.

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek Merkez Bankası ve BKM’nin sağladığı bu uygulamaya hızlıca adapte olduklarını, Bankanın dijital kanallarında gerekli geliştirmeleri yaptıklarını belirterek, şöyle dedi: “Para transferindeki bu kolaylık uzun IBAN numarasının eklenmesi, ezberlenmesi veya hesap numarasının girilmesi gibi zorunlulukları ortadan kaldıracak, müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştıracak. Banka dışına yapılacak para transferleri de, Fonların Anlık ve Sürekli Transferi sayesinde 7/24 dijital kanallarımızdan gerçekleştirilebilecek.”