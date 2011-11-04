'Artık Heronların bakımını Tusaş yapacak'

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, milli insansız hava araçlarının geliştirilmesi süreci içerisinde ara çözüm olarak 2005 yılında 10 adet Heron uçağının alımına ilişkin sözleşmenin imzalandığını anımsattı.Heronların 2010 yılının başından itibaren etkin olarak kullanıldığını belirten Yılmaz, Heronların alım sözleşmesi kapsamında garanti hükümlerinin bulunduğunu, bu çerçevede motorların bakımının bugüne kadar imalatçı firma tarafından yapıldığını kaydetti. Yılmaz, bu çerçevede İsrail'e gönderilen 5 Heron motorundan iki tanesinin geldiğini, üç tanesinin de en kısa zamanda geleceğini söyledi. Heronların yedek motorlarının bulunduğunu belirten Yılmaz, ''Bugüne kadar Heronların hepsinin atıl olduğu hiç bir durum söz konusu olmamıştır'' dedi.Heronların kötü hava koşullarında çalışmadığını söyleyen Yılmaz, garanti süresinin bitmesine müteakip Türkiye'de mevcut sanayi imkânlarıyla söz konusu bakımların yapılması için Tusaş ile sözleşme yapıldığını bildirdi.Türkiye'nin en doğusundan en batısına kadar sınavları başarıyla geçen herkesin öğrenci olarak TSK'ya alındığını ve böyle bir ayrımın olmadığını söyleyen Yılmaz, uzman jandarmaların birinci dereceye yükselmelerine ve 2 bin 200 ek gösterge almalarına imkan tanıyan kanun tasarısının Başbakanlığa gönderildiğini ve en kısa sürede Meclis'e sevkinin planlandığını anlattı.İntihar ve şüpheli ölümlerle ilgili bir soru üzerine İsmet Yılmaz, ''TSK'da 2001 yılında gerçekleşen intihar sayısı 131, 2007'de 157 iken 2009 yılında 75, 2010 yılında da 80. Dolayısıyla yüz binde 27'den yüz binde 16'ya düşmüştür. Bu sayılar gittikçe azalmaktadır. Bunu azaltmak için her türlü psikolojik ve tıbbi destekler askere alınırken verilmektedir'' diye konuştu.