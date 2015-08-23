T24 LogoT24 Logo
Gündem

Artık her polis göz yaşartıcı gaz sıkabilecek

İçişleri Bakanlığı, ‘Emniyet Teşkilatı Kantin Yönetmeliği’nde yaptığı değişiklikle polis kantinine getirilen sayı sınırlamasının kaldırdı

23 Ağustos 2015 21:21

Resmi kıyafetli polislerin tabanca, cop ve kelepçenin yanı sıra göz yaşartıcı gaz spreyi taşıması, gerek gördüğünde de kullanması zorunlu hale getirildi.

Adnan Keskin’in Taraf’ta yer alan haberine göre, İçişleri Bakanlığı, kıyafet yönetmeliğinde kapsamlı değişiklikler yaptı.

Toplam altı maddeden oluşan değişiklikler arasında, polisin orantısız olarak kullanmakla eleştirildiği göz yaşartıcı gaz da bulunuyor. Daha önce görevli personelin teçhizatları arasında teçhizat kemeri, tabanca, kelepçe, yedek şarjör, cop ve el feneri yer alırken, şimdi yönetmeliğe gaz spreyi ve kılıfı da eklenmiş durumda.

 

Kantin sınırlaması kalktı

 

İçişleri Bakanlığı, dün ikinci olarak ‘Emniyet Teşkilatı Kantin Yönetmeliği’nde kapsamlı değişiklikler yaptı. 11 maddede toplanan değişiklikten en önemlisi polis kantinine getirilen sayı sınırlamasının kaldırılması oldu. Mevcut yönetmelik, il ve ilçeler ile emniyete bağlı eğitim ve öğretim kurumları ile teşkilatça uygun görülecek diğer yerlerde sadece ‘birer’ polis kantini kurulabilmesine imkan tanıyordu. Bu sınırlama kaldırıldı. İl ve ilçeler ile emniyete bağlı okullar veya uygun görülecek diğer yerlerde birden çok kantin kurulup, işletilebilecek. Polis kantinleri; merkezde birim amirlerinin, il ve ilçelerde İl Emniyet Müdürünün, eğitim ve öğretim kurumlarında kurum müdürünün teklifi ve Sosyal Hizmetler Dairesinden sorumlu EGM Genel Müdür Yardımcısının onayı ile kurulabilecek.

Yeni düzenlemeye göre bu kantinler, bulunduğu birimin en üst dereceli amirinin onayı ile işçi çalıştırılabileceği gibi, bu hizmetler üçüncü şahıslardan hizmet satın alınarak da yürütülebilecek.

 

Kantinlerin yüzde 10’u merkeze

 

Kantinlerin işletilmesinden elde edilecek yılsonu net karının Yüzde 10’u, Emniyet Genel Müdürlüğü merkez payı olarak ayrıldıktan sonra geri kalanı kantin sermayesine eklenecek.

ETİKETLER

polisgöz yaşartıcıbiber gazıiçişleri bakanlığıpolis kantini

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24