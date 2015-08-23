Artık her polis göz yaşartıcı gaz sıkabilecek

Resmi kıyafetli polislerin tabanca, cop ve kelepçenin yanı sıra göz yaşartıcı gaz spreyi taşıması, gerek gördüğünde de kullanması zorunlu hale getirildi.

Adnan Keskin’in Taraf’ta yer alan haberine göre, İçişleri Bakanlığı, kıyafet yönetmeliğinde kapsamlı değişiklikler yaptı.

Toplam altı maddeden oluşan değişiklikler arasında, polisin orantısız olarak kullanmakla eleştirildiği göz yaşartıcı gaz da bulunuyor. Daha önce görevli personelin teçhizatları arasında teçhizat kemeri, tabanca, kelepçe, yedek şarjör, cop ve el feneri yer alırken, şimdi yönetmeliğe gaz spreyi ve kılıfı da eklenmiş durumda.

Kantin sınırlaması kalktı

İçişleri Bakanlığı, dün ikinci olarak ‘Emniyet Teşkilatı Kantin Yönetmeliği’nde kapsamlı değişiklikler yaptı. 11 maddede toplanan değişiklikten en önemlisi polis kantinine getirilen sayı sınırlamasının kaldırılması oldu. Mevcut yönetmelik, il ve ilçeler ile emniyete bağlı eğitim ve öğretim kurumları ile teşkilatça uygun görülecek diğer yerlerde sadece ‘birer’ polis kantini kurulabilmesine imkan tanıyordu. Bu sınırlama kaldırıldı. İl ve ilçeler ile emniyete bağlı okullar veya uygun görülecek diğer yerlerde birden çok kantin kurulup, işletilebilecek. Polis kantinleri; merkezde birim amirlerinin, il ve ilçelerde İl Emniyet Müdürünün, eğitim ve öğretim kurumlarında kurum müdürünün teklifi ve Sosyal Hizmetler Dairesinden sorumlu EGM Genel Müdür Yardımcısının onayı ile kurulabilecek.

Yeni düzenlemeye göre bu kantinler, bulunduğu birimin en üst dereceli amirinin onayı ile işçi çalıştırılabileceği gibi, bu hizmetler üçüncü şahıslardan hizmet satın alınarak da yürütülebilecek.

Kantinlerin yüzde 10’u merkeze

Kantinlerin işletilmesinden elde edilecek yılsonu net karının Yüzde 10’u, Emniyet Genel Müdürlüğü merkez payı olarak ayrıldıktan sonra geri kalanı kantin sermayesine eklenecek.