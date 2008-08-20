Artık ekonomik ve sade yaşam gözde

Çevreyi koruma ve yakıtta tasarruf amacının öne çıkardığı hibrid otomobilleri Barack Obama'dan Paris Hilton'a, George Clooney'den Cameron Diaz'a kadar politika ve sinemanın ünlü isimleri de kullanırken, minimalist yaşam tarzı, ev dekorasyonu ve günlük yaşamda sadeliği ön plana çıkarıyor.



Yapılan bir araştırmya göre, yeşili seven ve çevreciliği benimseyen isimler, aynı zamanda da ekonomik olan hibrid otomobilleri tercih ediyor. Bu otomobillerle sık sık şehrin sokaklarında boy gösteren tanınmış isimler şöyle:



-Paris Hilton: Hilton otellerinin 27 yaşındaki genç varisi, 2008 model hibrid otomobil kullanıyor. Yaş günü olan 27 Şubatta sahip olduğu arabasıyla beraber yaşamının başka sahalarında da enerji tasarrufuna yönelen Hilton, "İnsanların günlük yaşamında yapacağı küçük değişiklikler, dünya için büyük değişiklikler olabilir" diyor.



-Woody Harrelson: Beyazperdenin 46 yaşındaki tanınmış oyuncusu, bio dizel yakıtla çalışan bir otomobil kullanarak ekonomiye ve çevreyi korumaya katkıda bulunuyor.



İki rakip de hibrid tercih ediyor



-Barack Obama: ABD'de Demokratlar'ın başkan adayı Barack Obama da hibrid otomobili tercih ediyor. Geçen yıl Temmuz ayında hibrid otomobile sahip olan Obama, önceki otomobiline göre iki katı tasarruf sağladı.



-Hillary Clinton: Obama'nın başkanlık yarışındaki en büyük rakibi olan, ancak bu yarışta onun gerisinde kalan Hillary Clinton, elektrikle çalışan ve çevreye saygılı bir otomobili tercih ediyor.



-Cameron Diaz: Beyazperdenin güzel yıldızı Cameron Diaz, tanınmış talk showcu Jay Leno'nun programında tasarruf kazandıran otomobilini anlattı. Arabasının çok tasarruflu olduğunu belirten Diaz, otomobilin sessiz çalışmasını da, "Çok tasarruflu bir otomobil. Ancak, heyecan verici olan bir başka şey de çok sessiz olması. Bazen, 'eyvah arabam öldü' diye düşünüyorum" sözleriyle övdü.



-George Clooney: Sinema dünyasının 46 yaşındaki ünlü aktörü, "Vanity Fair" dergisinin "Yeşil Sayı"sına kapak oldu. Elektrikli bir otomobile de sahip olan Clooney, çevre dostu aracıyla trafikte sık sık görülüyor.



-Charlize Theron: Güney Afrika asıllı Oscarlı yıldız, iki ayrı enerji tasarrufu sağlayan hibrid araç kullanıyor. Kendi başınayken bu türün daha küçük sınıfındaki bir aracı kullanan sanatçı, köpekleriyle seyahat ederken daha büyük olanını tercih ediyor.



-Leonardo DiCaprio: Küresel ısınmaya ve çevre sorunlarına yıllardan beri dikkat çeken yıldızlardan Leonardo DiCaprio, çevre dostu otomobile ilk sahip olan ünlüler arasında yer alıyor. Sanatçı, senaryo yazarı, yapımcı ve oyuncu olarak yer aldığı "11th Hour" adlı belgesel filmde de "az tüketim, daha uzun yaşam" temasıyla çevre sorunlarına parmak bastı.



-Julia Roberts: Çocukları yanında bulunduğunda hibrid otomobilini tercih eden Roberts, ayrıca bio dizel ile çalışan bir başka otomobile de sahip. Oscarlı oyuncu, "Earth Biofuels" adlı kuruluş için de bio dizelin okul otobüslerinde de kullanımının teşvik edilmesi aracılığıyla sözcülük

görevini üstleniyor.



Sade çizgilere yöneldiler



Modern sanat ve müzikte, kökeni 1960'lara giden, sadelik ve nesnelliği ön plana çıkaran akım olan minimalizm, bugünün sadece, ekonomik ve çevreci yaşam tarzında da öne çıkıyor.



Giyim kuşamda da minimal çizgileri tercih edenler, sade çizgiler ve düz kesimlerin kullanıldığı bu kıyafetler üzerinde gereksiz süsler bulunmazken, anahtar sözcük olarak "yalınlık" göze çarpıyor. Hollywood efsanesi Audrey Hepburn'ün tercih ettiği minimalist moda akımını

izleyenler arasında Oscarlı yıldız Julia Roberts da yer alıyor.



Minimalizm, sanatta da, nesne ve nesnelliğe olan bu ilgi nedeniyle genellikle heykeller üzerinde etkisini gösterirken, ev dekorasyonunda da bu tarzı benimseyenler modern çizgideki eşyaları tercih ediyor. Bu tarzda gereksiz süsten ve karmaşadan uzak duruluyor. Görsel sanatlara benzer şekilde, müzikte de minimalizm, biçimciliğe tepki olarak ortaya çıkarken, müzikteki duygusal sterilliği, entelektüel karmaşıklığı ve diğer biçimleri ortadan kaldırma amacı güdülüyor. Melodi ve armonide basitlik ön plana çıkarılırken, minimalist yaşamı tercih edenler, müzikte de bunun uzantısı olarak Philip Glass, Steve Reich, Terry Riley, Michael Nyman, La Monte Young ve John Adams gibi isimleri dinliyor.

