'Artık dosya açma proje söyle!'

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Kadir Topbaş’ı canlı yayına davet ederken ‘Dosya açmayacağım. Sadece tartışalım’ dedi.



Kılıçdaroğlu, İstanbul'un Adalar ilçesindeki Kınalıda, Burgazada, Heybeliada ve Büyükada'da partisinin seçim irtibat bürolarını açarak, esnaf ziyaretlerinde bulundu.



‘Davetini bekliyorum’



‘Kadir Topbaş'ı ciddiye almak istediğini" anlatan Kılıçdaroğlu, "Dil sürçmesinden medet mi umuyor? Dil sürçmesinden medet ummasını garip karşılıyorum. Onu canlı yayına davet etmiştim, ama karşıma çıkmıyor. Ben Kadir Topbaş'a dosya açmayacağım. Sadece İstanbul'un sorunlarını tartışmak istiyorum. 'Bir pazar günü gelsin İstanbul'u yönetsin' demişti, ben halen onun davetini bekliyorum" diye konuştu.



Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Özellikle 10 milyar dolarlık bir bütçesi olan belediyenin başkanının bir arazi satışından medet umması bir zaaftır. İşçi ücretlerini arsa satarak öderseniz burada bir sorununuz var demektir. Başarısızlığı başarı gibi gösterenleri de afişe etmek bizim görevimizdir.



Metrobüs çalışmalarını takdir ediyorum. Olması gereken ama köklü bir çözüm değil. Metrobüs geçici bir çözüm. Ona yapılacak yatırım metroya yapılmalı. Biz 5 yılda 80 kilometre metro yapmaya söz veriyoruz."



CHP'nin seçim irtibat bürolarının açılışına, partinin Adalar Belediye Başkan adayı Mustafa Farsakoğlu da katıldı.



‘Artık dosya açmayın’



Adalar'daki AKP seçim irtibat bürolarına da uğrayarak, başarı dileyen Kemal Kılıçdaroğlu'na, buradaki bir vatandaş, "Artık somut projeler görmek istiyoruz. Dosya açmayı bırakın, İstanbul için ne yapacaksanız onu anlatın" dedi.



Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:



"Adalar'ı turizm cenneti haline getireceğiz. Bunun içinde ilk önce Adalar'a olan ulaşım sorununu çözmemiz lazım. Bir belediye başkanının hedefi, 2050 yılında İstanbul'u nasıl yaratırım sorusu olmalı. İstanbul tarihi bir şehir olmasına rağmen neden turist gelmiyor? Eksik olan şey nedir bu konuda? Eksiklik, geleceği iyi planlayamayan yöneticilerde var. Biz geleceği iyi planlayacağız. İstanbul dünyanın en büyük metropolü ama bir tane bile meydanı yok. Meydanlar insanlara nefes aldıran yerlerdir. Biz İstanbul'a yeni meydanlar kazandıracağız. Buralara açılacak kafeler ve dükkanlar ile esnafa da yeni imkanlar sunacağız.



İstanbul'un bütçesi nereye gidiyor? Belediyenin sitesine girin bakalım şeffaflık var mı? 29 Mart'ta bu paranın nereye gittiğini sorma imkanınız var. 12,5 milyonluk bir kentte yüz binlerce insan yatağa aç giriyor. Bu çok büyük bir tehlike. Bu insanlara sahip çıkmalıyız.



Eğer sosyal devletsek, her dilden, dinden insanımıza sahip çıkmalıyız. Her yoksulun hesabına para yatıracağız ama yoksulları teşhir etmeyeceğiz. Bu 21. yüzyıl Türkiyesine yakışmaz. Her evde bir sigortalı olmalı ki, o ev geleceğe güvenle bakabilsin. İstanbul'da sigortasız çalışanın bulunduğu binlerce var. Kuştepe bu semtlerden biri."



Kılıçdaroğlu, Büyükada seçim irtibat bürosunun açılışında da CHP'ye katılan bir kadına rozet taktı. Barada yaptığı konuşmada, Adalar'a "ikinci sınıf muamelesi yapıldığını" öne süren Kılıçdaroğlu, "Adalar, İstanbul'un göz bebeği olmalıdır. Sizin sorunlarınıza sahip çıkacağız. 29 Martta Süleyman sizsiniz. Mühür sizin elinizde. Ya dürüstlükten ya da yolsuzluktan yana oy kullanacaksınız" şeklinde konuştu.



Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Kılıçdaroğlu, kendisiyle ilgili yapılan ve internette dolaşan şarkıların hepsini dinleyemediğini belirterek, "Zaman zaman arabalarda arkadaşlarım dinletiyor. Gençler özellikle son zamanlarda siyasette aktif rol oynuyor. Bu gençlerin sayesinde Türkiye dürüstlüğe hızla ilerliyor. Gençlerin, dinamik bir şekilde siyasette yer alması bizleri de mutlu ediyor" dedi.