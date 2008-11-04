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Ekonomi

Artık doğalgazda Avrupa’nın en ucuz ülkesi değiliz

Yüzde 22'lik zamla birlikte doğalgazın fiyatı bir yılda yüzde 75 artarken, hükümetin 'Avrupa'nın en ucuz doğalgazını kullanıyoruz' söylemi de 'mazi' oldu. Tü

04 Kasım 2008 02:00

Yüzde 22'lik zamla birlikte doğalgazın fiyatı 1 yılda yüzde 75 artarken, hükümetin 'Avrupa'nın en ucuz doğalgazını kullanıyoruz' söylemi de 'mazi' oldu. Doğalgaza her kwh için 0,045 Euro fiyat uygulayan Türkiye, ucuzlukta beşinci sıraya geriledi.

Dünya doğalgazının yüzde 70'inin bulunduğu İran, Rusya, Katar ve Irak'a komşu olan Türkiye, gazı Avrupa ülkelerine göre daha az ulaştırma ücreti ödeyerek alıyor. Ancak son 10 ayda doğalgaza yapılan zamların yüzde 60'ı aşması, Türkiye'nin bu avantajlı durumunu kaybetmesine yol açtı.

Yüzde 22'lik zamla son bir yılda doğalgazdaki fiyat artışı yüzde 75'i bulurken, Türkiye, doğalgazda "en düşük fiyat" liderliğini Estonya'ya kaptırdı. Her kwh için 0,0459 Euro fiyat uygulayan Türkiye, Avrupa'nın en ucuz doğalgaz listesinde 5'inci sırayı aldı.

Türkiye'de doğalgazın fiyatı metreküp üzerinden hesaplanıyor. Avrupa'da ise bu hesaplama kwh olarak hesaplanıyor. 1 metreküp ise 10.64 kwh'a denk geliyor.

Botaş, zamları "Döviz bir ayda çok arttı, petrol fiyatları da uzun süre rekor düzeyde seyretti" gerekçesi ile savunurken, uzmanlar bu zam yağmurunun finansal kriz yaşayan Botaş'ı "kurtarma operasyonu" olduğunu öne sürüyor. Kamudan milyarlarca dolar alacağını tahsil edemeyen Botaş'ın personel maaaşlarını da banka kredisi ile ödediği iddia edilmişti.

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10 ayda beşinci zam

Enerji KİT'leri, gaz ve elektriğin fiyatlarını Yüksek Planlama Kurulu kararıyla 1 Temmuz'dan itibaren döviz, faiz, ham petrol ve enflasyondaki değişimleri dikkate alarak belirlemeye başladı. Karar gereği, doğalgaz fiyatları her ay, elektrik fiyatları ise yılda üç kez tespit ediliyor. Aynı kararla otomatik fiyat sisteminde koordinatörlük görevi Hazine'ye verildi.

Uygulamanın başladığı 1 Temmuz'da zam yapması gereken Botaş'a, Başbakanlık'tan izin çıkmamıştı. Botaş son geceyarısı zammını da Hazinenin uyarısı üzerine artan döviz kurlarını gerekçe göstererek yaptı. Doğalgazda otomatik fiyatlandırmaya geçilmesinin ardından 2008 yılında doğalgaza beşinci kez zam uygulandı. Şu an düşük olan faturalara çok yansımayan zamlar, havaların soğuması ile etkisini iyice hissettirecek. Zamlar faturalara geçen yıla kıyaslandığında toplamda yüzde 75 olarak yansıyacak. Yani geçen yıl 200 YTL olan bir fatura bu yıl 350 YTL'ye yükselecek.

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Sırada elektrik zammı var

Elektriğe zam kapıda

Öte yandan yüksek enerji fiyatları ülkeleri alternatif kaynaklara yöneltiyor. Almanya, enerji alanında alternatif tercihleri belirlemek için çalışmalarına hız verdi. 2020 yılında elektriğin yüzde 30'unu doğalgazdan karşılamayı hedefleyen Almanya petrol ve doğalgaz fiyatlarının önlenemez yükselişi sonrası güneş enerjisini keşfetti. Amerika'da üretim yapan ve güneş enerjisinde yeni nesil teknoloji ile faaliyet gösteren Nannosolar şirketinin 16 yıllık tüm üretimi Almanya hükümeti tarafından şimdiden satın alındı. Bu son teknoloji ile binaların camlarına yerleştirilen çiplerle o binaya ait tüm enerji karşılanabilecek. Türkiye'nin en az güneş alan bölgesi olan Karadeniz'den bile daha az güneş potansiyeline sahip Almanya, bu son teknoloji ile 2020 yılında elektriğin yüzde 30'unu güneşten üreterek doğalgaza olan bağımlılığını azaltmayı hedefliyor.

Öte yandan doğalgazdaki fiyat artışının, elektrik zammını da tetiklemesinden endişe ediliyor. Çünkü Türkiye'de elektriğin yüzde 50'ye yakını doğalgazdan üretiliyor. Doğalgaz santrallerinin üretimdeki payı kış aylarında artacağı için de son iki aydaki doğalgaz zamlarının elektriğe yansıması yüksek olacak.

Ek bilgi:
PDF'nin içeriği:
Avrupa ülkelerinde doğalgaz fiyatları
Türkiye'nin doğalgaz alımı yaptığı ülkeler
2008 doğalgaz zamları
BOTAŞ'ın alacakları

dogalgaz fiyatlari.pdf

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