Artık 'daha hızlı daha alkollü' araç kullanmak serbest

T24 - Yeni yasa taslağında alkollü araç kullanma limiti 1.00 promil olarak belirlendi. Ayrıca yerleşim bölgelerinde hız sınırı da 10 kilometre daha artacak.





İçişleri Bakanlığı, yeni hazırladığı yasa taslağında alkollü araç kullanma limitini 1.00 promil olarak belirlendi. Buna göre, alkollü oldukları tespit edilen sürücülerin ehliyetlerine el konulması için 1.00 promil ya da üzerinde alkol oranı bulunması gerekecek.

Taslakla yerleşim bölgelerinde hız sınırı 10 kilometre daha artacak. Yerleşim bölgelerinde hız sınırının artırılmasını doğru bulduklarını belirten Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, alkollü araç kullanımına ise bütünüyle karşı olduklarını ifade etti.

Milliyet’in aldığı bilgiye göre, Karayolları Trafik Yasası’nda değişiklik yapılmasını öngören tasarı, TBMM’ye sevk edilmek üzere geçen hafta Başbakanlık’a gönderildi. Tasarıda iki önemli düzenleme yapılmasına karar verildi.



AB normları esas alındı

Yeni tasarı çerçevesinde, alkollü araç kullanma limitinde AB ülkelerindeki sınırlamalar dikkate alındı. Buna göre, halen 0.50 promil olan alkollü araç kullanmada limit 1.00 promil olarak yeniden tanımlandı. Ancak, 1.00 promile kadar alkollü olan sürücülerin, başkalarının hayatı, vucüt bütünlüğü ya da mal varlığı bakımından somut tehlikeye sebebiyet vermesi halinde ise Türk Ceza Kanunu hükümleri doğrultusunda işlem yapılması sağlanacak.

Promil yükseltilmesine gerekçe olarak, AB standartlarının uygulanmasının yanı sıra sürücülerin alkol ölçümüne itirazıyla yaşanan adli ve idari sorunlar, yargı kararları ve ülke şartlarının gözönüne alındığı öğrenildi. Bu kapsamda, alkol aldığı anlaşılan sürücülerin 1.00 promil ve üzerindeki değerlerde araçları sevk ve idarede sorun yaşadıklarının bilimsel çalışmalarla tespit edilmesinin de yeni düzenlemede dikkate alındığı ifade edildi.



Yeni hız limitleri

Aynı düzenleme kapsamında; yerleşim bölgelerindeki azami 50 kilometre olan hız limitlerinin yol ve trafik durumuna göre yeni düzenlemeler yapan ulaşım koordinasyon merkezleri ve il trafik komisyonları tarafından 20 kilometre artırılmasına ilişkin yetki 30 kilometreye çıkarılacak. Böylece, özellikle büyük kentlerde belediye sınırları içindeki bölünmüş yollarda 70 kilometre olan hız limiti 80 kilometreye çıkarılabilecek. Bu limit, yüzde 10’luk artış yetkisinin kullanılmasıyla 88 kilometreye yükselecek. Bu hız limitlerinin yükseltilmesiyle kent merkezlerindeki trafik akışları daha hızlı hale gelecek ve akış tıkanıklıkları önlenecek.

Tasarıda, diğer hız limitlerinde ise bir değişiklik öngörülmedi.