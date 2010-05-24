Artık daha az çocuk ölüyor

T24- İngiliz bilim dergisi Lancet'ta yayımlanan makalede, bilimadamlarının, veriler ve gelişmiş örneklendirme teknikleri kullanılarak yaptığı araştırmaya göre bu yıl 5 yaşın altında ölen çocuk sayısının 7,7 milyon civarında olacağı belirtildi.



Beş yaşın altındaki çocuk ölümlerinin, 1990 yılında 12 milyon civarında olduğu hatırlatılarak, yeni rakamın BM Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) son tahminlerinden önemli oranda düşük olduğu vurgulandı.





UNICEF, ishal, zatürree ve sıtma gibi önlenebilir hastalıklardan her yıl 8,7 milyon çocuğun hayatını kaybettiğini bildirmişti.





Bill& Melinda Gates Vakfı tarafından finanse edilen araştırmada yer alan Washington Üniversitesi Sağlık Ölçümleri ve Değerlendirme Enstitüsü Başkanı Christopher Murray ve arkadaşlarının, 187 ülkenin 1970 ila 2009 yıllarındaki verilerini incelediği, her yıl çocuk ölümlerinde yüzde 2 düşüş olduğunu tespit ettiği belirtildi. Ancak bu oranın, BM'nin çocuk ölümlerini 2015'e kadar üçte iki azaltma hedefi için yeterli olmadığı da kaydedildi.





Murray, ölüm oranlarının Kongo, Demokratik Kongo, Liberya, Angola, Kenya, Lesoto, Ruanda, Senegal, Sierra Leone, Svaziland, Gambiya, Botsvana ve Nijer de dahil pek çok ülkede hızla düştüğünü ancak İngiltere ve ABD gibi gelişmiş ülkelerde bu konudaki ilerlemenin durduğunu ifade etti.



UNICEF'in sağlık müdürü Mickey Chopra da araştırmanın, aşı, A vitamini ve hastalıklara karşı alınan bazı önlemlerin işe yaradığını gösterdiğini belirtti.