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Artık bizim de altınımız var

66 kilo serbest stilde mindere çıkan milli güreşçi Ramazan Şahin, final maçında Ukraynalı Stadnik'i yenerek şampiyon oldu

20 Ağustos 2008 03:00

Türkiye, Pekin Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk altın madalyasını serbest güreşte kazandı. 66 kiloda mindere çıkan Ramazan Şahin, finalde Ukraynalı rakibi Andry Stadnik'i 2-1 yenerek 1996 yılında Atlanta'da yapılan oyunlardan bu yana Türkiye'ye ilk kez serbest güreşte altın madalya getirdi.

Ramazan Şahin, ilk turda Kübalı Geandry Garzon'u 7-4 yenerek çeyrek finale yükseldi. Güçlü rakibi karşısında karşılaşmaya iyi başlayan Ramazan Şahin, ilk devreyi 1-0 önde kapattı. İkinci devre büyük bir çekişmeye sahne olurken, milli güreşçi rakibine 4 puan vermesine rağmen Kübalı Geandry Garzon'u 7-4 yenerek tur atladı.

Çeyrek finalde İranlı güreşçi Mehdi Taghavi ile mücadele eden Şahin, ilk devrenin son bölümünde yapığı atakla devreyi 3-0 önde bitirdi. İkinci devrede İranlı güreşçiden 1 puan almayı başaran milli güreşçi, rakibini 4-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Dünya ve Avrupa şampiyonluğu bulunan Ramazan Şahin, yarı-finalde Gürcü güreşçi Otar Tushishvili ile karşı karşıya geldi. Rakibini 4-1'lik sonuçla geçmeyi başaran milli güreşçi, bu müsabaka sonunda oyunlardan madalya ile ayrılmayı garantiledi. İlk devrede iki güreşçi de puan almayı başaramazken, devre sonunda çekilen kurayı kazanan Ramazan Şahin, rakibinden 1 puan alarak ilk devreyi 1-0 önde noktaladı. İkinci devrede ilk puanı Gürcü güreşçi alırken, devrenin son saniyelerinde yaptığı atakla 3 puan alan milli güreşçi, minderden 4-1 galip ayrılarak finale yükseldi.

Altın madalya için final karşılaşmasında Ukraynalı Andry Stadnik ile mücadele eden Ramazan Şahin, oldukça çekişmeli geçen karşılaşmayı 2-1 kazanarak mutlu sona ulaştı.



Ramazan Şahin karşılaşmaya çok iyi başladı. İlk periyodda yaptığı oyunla 2-0 öne geçen Şahin, son saniyelerde Ukraynalı rakibinin 2 puanlık oyununa engel olamadı ve periyod 2-2 sona erdi. Son teknik puanı stadnık aldığı için güreşçimiz 1-0 yenik duruma düştü.

İkinci periyota da Şahin'in üstünlüğü vardı. Bu kez benzer bir hata yapmayan Ramazan Şahin, 2-1 üstünlükle bu periyodu önde kapadı ve karşılaşmaya denge geldi.

Son periyod büyük bir heyecana sahne oldu. Milli güreşçi, rakibinin oyununa 2 puanlık bir oyunla karşılık verince, periyod 2-2 sona erdi, ancak Şahin, 2 teknik puanı bir oyunda aldığı için bu periyodu kazandı ve olimpiyat şampiyonluğuna ulaştı.

Bu sıklette bronz madalyaları ise Gürcistan'dan dünya ikincisi Otar Tushishvili ile Hindistan'dan Sushil Kumar kazandı.

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