Artık araçlar çekilemeyecek

T24 - İçişleri Bakanı Osman Güneş, 'park yasağı, araçların çekilmesi' gibi konularda yaşanan keyfî uygulamaları bitirecek bir genelge yayımladı. Cezalar plakaya kesilecek.





İçişleri Bakanı Osman Güneş, 'park yasağı, araçların çekilmesi' gibi konularda yaşanan keyfî uygulamaları bitirecek ve vatandaşın mağduriyetini giderecek önemli bir genelge yayımladı.

Buna göre, trafik düzeni ve güvenlik bakımından tehlike oluşturmayan hiçbir araç parka çekilmeyecek. Trafik ekipleri yasağa uymayan aracı çekmek yerine, ihlal durumunu fotoğraflayarak plakasına ceza kesecek. Otomobili çekici üzerindeyken yetişen sürücüye aracı teslim edilecek. Genelgede, otopark standartları da yeniden belirlendi. Geceleri yeterince aydınlatılmayan, afetlere karşı sigorta yaptırmayan işletmelerin yetki belgesi iptal edilecek.

Yeni düzenlemeye göre artık araçların otoparka çekilmesine trafik polisleri karar verecek. Özel çekiciler 'para kazanacağız' diye yasağı ihlal eden her aracı çekemeyecek. Otomobili çekici üzerindeyken yetişen sürücüye aracı teslim edilecek. Araçları otoparka çekilmesine rağmen 24 saat içinde müracaatta bulunmayanlara çekilme nedeni, uygulanan cezai işlem ile arabanın bulunduğu otoparka ait bilgiler verilecek.

81 ilin valiliğine gönderilen Bakan Osman Güneş imzalı genelgede, 'park yasağını ihlal etmiş araçların çoğu zaman yasal şartlar oluşmadığı veya trafik düzeni ve güvenliğini etkilemediği halde çekilerek otoparka götürüldüğü hatırlatıldı. Aracın çekilme sırasında ve otoparklardaki muhafazasında gerekli titizliğin gösterilmediği belirtildi. Ayrıca çekici ve otoparkların belirlenmesinde mevzuat hükümlerine yeterince uyulmadığı ve vatandaşların mağdur edildiği kaydedildi. İçişleri Bakanı Güneş, yaşanan olumsuzlukların giderilmesi ve mağduriyetlerin önlenmesi için araçların hangi hallerde otoparka çekileceğini tüm detaylarıyla belirledi. Buna göre, belediye otobüsü, taksi, dolmuş, tramvay duraklarına, yaya kaldırımı ve geçitlerine, okul geçitlerine, kamu kurum ve kuruluşları ile hastane, sağlık kuruluşu, garaj, park, konut gibi yerlerin giriş-çıkışlarına araç park edilmeyecek. Usulüne uygun olarak park etmiş araçların ikinci sıra yanına, kavşak içlerine, tünel girişlerine, köprü girişleri ve üzerine, yangın musluklarının bulunduğu yerlere, özürlülerin araçları için ayrılmış yerlere park etmiş araçlar ile trafik düzeni ve genel güvenlik bakımından tehlike oluşturacak araçlar haricinde hiçbir araç çekilmeyecek.

Trafik ekipleri, yasağa uymayan aracı ve ihlal durumunu fotoğraflayarak plakasına ceza kesecek. Arabası çekici üzerindeyken olay yerine gelen sürücülere zorluk çıkartılmayacak. Aracı çekilirken yetişen sürücüye trafik ceza tutanağı imzalattırılarak tebliğ edilecek. Onun dışında herhangi bir ücret talep edilmeksizin araç orada sahibine teslim edilecek. Genelgeye göre, trafik polisi olmadan araçların yetkisiz kişilerce çekilmesine asla izin verilmeyecek. Yeni uygulama ile aracı parka çekilen sürücülerin bilgi alabilmesi için telefon numarası ya da internet adresi tahsis edilerek kamuoyuna duyurulacak.



Otoparklar, afetlere karşı sigortalı olacak

Bakanlık, otopark standartlarını da yeniden belirledi. Bu şartları yerine getirmeyen işletmelerin yetki belgeleri ve araç çekme izinleri iptal edilecek. Genelgenin belirlediği kriterler şöyle:

Otoparkın etrafı duvar veya tel örgü gibi engellerle çevrilecek.

Geceleri yeterince aydınlatılacak.

24 saat kamera ile izlenecek.

Yangın söndürme sistemi olacak.

Sabit telefon hattı bulunacak.

Yangın, sel, deprem gibi afetlere karşı sigortalanacak.

Güvenliği sağlamak için 24 saat süreyle bekçi ya da görevli bulundurulacak.



