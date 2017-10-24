ARTI TV'de yeni program: Tarihin peşinde

Artı TV’de yeni yayın döneminde yayınlanan programlardan bir diğeri de, T24 yazarlarından Erdoğan Aydın ile Ayşe Hür’ün hazırlayıp sunduğu Tarihin Peşinde.

Tarihsel gelişmeleri, resmi tarih anlatılarını sorgulayarak ve güncelle bağlantılandırarak irdeleyen Tarihin Peşinde, her Salı akşamı saat 21:00-22:45 arası yayınlanıyor.

Önceki hafta çekimlerine Youtube’dan da ulaşılabilen Tarihin Peşinde, ötekileştirilenleri ve mağdur edilenleri de belirginleştirerek bütünlüklü bir tarih bilincine ulaşılmasını amaçlıyor.

Program’ın bu akşamki bölümünde, A. Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi’ndeki hocalık işinden KHK ile atılan Faruk Alpkaya ile birlikte, Cumhuriyet'in ilanı süreci irdelenecek.

Programda, cumhuriyet ilanının tarihsel anlamı yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti’nin 94 yıldır neden demokratikleşemediği sorularının yanıtı aranacak.