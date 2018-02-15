'Artı para', eksi zaman

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR Banliyö Treni\'nde (İZBAN) uygulamaya konulan \'Artı Para\' sistemi, zaman kaybına neden olduğu gerekçesiyle İzmirliler\'den tepki topladı.

İzmir\'de, Aliağa ile Selçuk ilçeleri arasında, 136 kilometrelik hat uzunluğuna ulaşan İZBAN\'da 15 Şubat\'tan \'Artı Para\' adı verilen yeni bir uygulamaya başlandı. Buna göre, bir yolcunun İZBAN\'a biniş yapabilmesi için, biniş yapacağı istasyondan gidebileceği en uzak mesafedeki istasyonun ulaşım ücretinin İzmirim Kart\'ında olması gerekiyor. Yolcu, turnikeden geçerken, bulunduğu istasyondan gidebileceği en uzak istasyonun ulaşım ücreti kartında bloke edilecek. Yolcu, 25 kilometreye kadar bir seyahat yaptıysa çıkışta \'Artı Para Makinesi\'ne kartını gösterip, kartındaki blokajı kaldıracak ve sadece gittiği mesafe kadar ulaşım ücreti tahsil edilecek. Bu ücret, mevcut durumdaki gibi devam edecek. Tam 2,86 TL, öğretmen 2,20 TL, öğrenci ve 60 yaş için 1,65 TL olacak. Seyahat 25 kilometreden fazlaysa, tam biletlerden kilometre başına 7 kuruş, öğretmenlerden 5 kuruş, öğrenci ve 60 yaş biletlerinden ise 4 kuruş tahsil edilerek blokaj kaldırılacak.

Buna göre, Alsancak İstasyonu\'ndan ilk binişini yapan yolcuların toplu taşıma kartlarında, gidilebilecek en uzak nokta olan Alsancak- Selçuk mesafesi kadar ücret, yani 6,50 TL olmak zorunda. Bugün başlayan bu uygulama sonrasında, \'YükleMatik\' adı verilen makinelerin başında yoğunluk yaşandığı gözlendi. Vatandaşlar, istasyon çıkışlarındaki \'Artı Para Makinesi\'nde de, yine kalan ücretlerini tahsil etmek için kuyruklar oluşturdu. Yeni uygulamadan haberdar olmayan ve kartlarına blokaj konulduğunu fark etmeyen birçok yolcuyu ise güvenlik görevlileri uyardı. Bazı vatandaşlar, zaman zaman birbirleriyle ve güvenlik görevlileriyle kısa süreli tartışmalar yaşadı. Halkapınar\'da biniş yapan yolculardan Şerife Ünlü, Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi\'nde yatan bir yakını ziyarete gittiğini belirterek, \"Önce kartıma para yüklemek için makine başında sıra beklemek zorunda kaldım. Sonra benden kestikleri parayı geri alabilmek için yine sıra bekledim. Hastaneye giderken beni hasta ettiler\" diyerek, yeni uygulamaya tepki gösterdi. Alsancak durağında iniş yapan yolculardan Utku Bilgen ise \"Zaman, bu kadar önemliyken, onu hor kullanmada üstümüze yok\" ifadelerini kullandı. İstasyon görevlileri, uygulamanın ilk günü olması nedeniyle vatandaşların makinelerin başında fazla zaman geçirdiklerini, makinelerin saniyenin yarısı kadar hızla çalıştıklarını ve zamanla yoğunluğun azalacağını öne sürdü.



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