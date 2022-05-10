ArtıBir Araştırma: Halkın yüzde 37'si Erdoğan'a oy veriyor, yüzde 14 kararsız!

ArtıBir Araştırma, nisan ayı Türkiye Gündemi Araştırma sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Araştırmada AKP'nin oy oranı yüzde 29,7, CHP'nin oy oranı ise yüzde 27,2 çıktı. Ankete katılanlardan yüzde 78,3'ü, sığınmacıların ülkelerine geri dönmesini istediğini söyledi. Öte yandan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'a destek verenlerin oranı 37,3 olurken, yüzde 48,6'lık kesim de oy vermeyeceğini söyledi.

21-30 Nisan tarihleri arasında 26 ilde telefonla yapılan ve 1500 örneklem üzerinde yapılan araştırmanın sonuçlarına göre Türkiye'nin en önemli sorunu yüzde 55,2 ile "Ekonomi" olurken, yüzde 27,3 ile "hayat pahalılığı" ve yüzde 14,6 ile "sığınmacılar" takip etti.

"Size göre Türkiye'nin ekonomik sorunları kısa zamanda çözülür mü?" sorusuna yüzde 82,3, "çözülemez" yanıtı verirken "Evet çözülür" diyenlerin oranı ise yüzde 12,6'da kaldı.

Toplumun ağır çoğunluğu mültecilerin ülkesine dönmesini istiyor

Araştırmaya katılanlara "Sığınmacılar/ mülteciler ülkelerine dönmeli mi?" sorusu yöneltildi. Ankete katılanların yüzde 78,3'ü "Evet", yüzde 14,8'i "Hayır" yanıtı verirken yüzde 6,9'luk kesim ise bu konuda fikri olmadığını beyan etti.

Yine araştırmaya katılanların yüzde 54,9'u "Mülteci bir komşunuz olması sizin için sorun mu?" sorusuna "Evet" yanıtını verirken bu soruya "Hayır" yanıtını verenlerin oranı yüzde 28,3'te kaldı.

Sığınmacılar sorununu kim çözer?

Dış politika konusunda AKP iktidarını başarılı bulanların oranı yüzde 35,6 olurken, araştırmaya katılanların yüzde 53,8'i ise başarısız bulduğunu belirtti.

Öte yandan sığınmacı/mülteci sorununu AKP'nin çözebileceğine inananların oranı yüzde 29,5'te kalırken, bu sorunu Millet İttifakı'nın çözeceğine inananların oranı ise yüzde 47,3 oldu.

Toplumun yüzde 72,6'sı erken seçim istiyor

ArtıBir anketine katılanların yüzde 72,6'sı erken seçim yapılması gerektiğini düşünüyor. Yüzde 15,3 ise erken seçime taraf olmazken, 6 siyasi partinin bir araya gelerek önerdikleri "Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Dönüş" fikrini benimseyenlerin oranı ise yüzde 65,4 olarak kayda geçti.

Bu pazar seçim olsa?

Ankete katılanlara "Bu pazar genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz ?" sorusu yöneltildi. Ankete katılanlara göre partilerin oy oranları şöyle:

AKP: Yüzde 29,7

CHP: Yüzde 27,2

İYİ Parti: Yüzde 14,2

HDP: Yüzde 12,6

MHP: Yüzde 6,2

DEVA: Yüzde 4,6

Gelecek Partisi: Yüzde 2,3

Saadet Partisi: Yüzde 1,8

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 0,7

Memleket Partisi: Yüzde 0,4

Zafer Partisi: Yüzde 0,3

Erdoğan'a destek yüzde 37,3

"Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa Recep Tayyip Erdoğan'a oy verir misiniz?" sorusuna yanıt verenlerin yüzde 37,3'ü "Evet oy veririm" yanıtı verirken, yüzde 48,6'sı "Hayır oy vermem", yüzde 14,1'i ise "kararsızım" yanıtı verdi.