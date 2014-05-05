Artı 1'de ipler yine koptu, Can Dündar ve ekip işi bıraktı

Artı 1 televizyon kanalının sahibi Altan Ertürk’ün uzun süredir çalışanların maaşları ödeyememesi nedeniyle bir süredir kanal içinde yaşanan kriz, Ertürk’ün yayına müdahalesi de eklenince istifalarla sonuçlandı.



TBMM’de yolsuzluk fezlekeleri görüşmesine ilişkin canlı yayın sürerken akşam haberlerinin sunulduğu “Canlı Gaste” programını hazırlayan ve sunan Can Dündar, Artı 1 TV Genel Yayın Yönetmeni Yavuz Oğhan, Haber Koordinatörü Tahir Özyurtseven, Haber Müdürü İnan Demirel, "Kapanmayan Dosyalar" programını yapan Mehmet Güç, "Gece Masası" programını yapan gazeteci Tuluhan Tekelioğlu, "Kırmızı Telefon" programını yapan Koray Çalışkan ve "Alternatifsiz" programını sunan Pelin Batu, "Yekta Kopan ile Cumartesi" programını hazırlayan Yekta Kopan kanaldan istifa etti.



Çalışanların maaşları nedeniyle kısa bir süre önce Artı 1'den ayrılma noktasına gelen Can Dündar, maaşların ödeneceği güvencesini aldıktan sonra devam kararı almıştı. Artı 1 TV Haber Koordinatörü Tahir Özyurtseven alınan güvence sonrasında yaşananları ve neden ayrıldıklarını T24’e şöyle aktardı:



“Patronaj bir süredir maaşları ödeyemiyordu. En son gelen reklam paralarını patron, kendisi dağıtmak istedi. Ayrıca ‘çalışanlara hisse vereceği’ sözünü de tutmadı. Bugün de bir arkadaşımızın, Tuluhan Tekelioğlu’nun programını yönetimle temas kurmadan yayından kaldırdı. Biz tesadüfen öğrendik.”

Altan Ertürk’ün gazete yönetiminin haberi olmadan bazı programlar da başlattığını söyleyen Tahir Özyurtseven, bugün kendisinin yanı sıra istifa eden isimleri sıraladı: Can Dündar, Yavuz Oğhan, İnan Demirel, Mehmet Güç, Tuluhan Tekelioğlu, Koray Çalışkan, Pelin Batu, Yekta Kopan.

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