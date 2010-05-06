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Yaşam

Arthur'a ilk yardım elini Dink uzatmış

Başbakan Erdoğan'ın oturma izni verdiği Arthur Manukyan'a ilk desteğin Hrant Dink'ten geldiği ortaya çıktı.

06 Mayıs 2010 03:00

T24 - Başbakan Erdoğan'ın oturma izni verdiği Arthur Manukyan'a ilk desteğin Hrant Dink'ten geldiği ortaya çıktı. Dink'in Manukyan için Agos gazetesinde yardım kampanyası başlattığı ortaya çıktı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın uygun görülmesi durumunda 'Süresiz ikamet sözü' verdiği moya moya hastası Ermenistan vatandaşı Arthur Manukyan ve annesi Hasmik Salumyan, şimdi özgürlüğün tadını çıkarıyor. Salumyan, İstanbul Yabancılar Şube Müdürlüğü'nün 5 yıl oturma izni vermesinin ardından çok rahat ettiklerini belirterek 'Önceden korka korka yürüyorduk. Bize yardım eden herkese çok teşekkür ederiz' dedi.

Aldığı oturum belgesini hiç elinden düşürmeyen Arthur Manukyan da 'Artık oturmaktan sıkıldım. Mesleğim olan kuyumculuğa geri dönmek istiyorum' diye konuştu. Öte yandan Manukyan'la ilgili ilginç bir detay da ortaya çıktı. Anne Salumyan, oğlunun hastalığının ilk döneminde öldürülen Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'le karşılaştı. Dink, bunun üzerine gazetede yardım kampanyası başlattı. 2005'te Cerrahpaşa Hastanesi'nde ameliyat olan Arthur Manukyan'ın tüm masrafları Dink tarafından karşılandı. Anne Salumyan, Dink'in öldürülmesiyle yıkıldıklarını söyleyerek 'Her ay Arthur ile birlikte mezarına gider ziyaret ederiz' dedi. Oturma izninin verdiği mutlulukla tedavi gördüğü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kontrole gelen Arthur Manukyan'ın sağlık durumunun iyiye gittiği kaydedildi. Prof. Dr. Halil Ak, 'Bir hafta önce çektiğimiz MR ve anjiolarını kontrol ettik. Görme ve denge bozukluğunun düzeldiğini gördük. Arthur'un titremesi kalmadı. Durumu çok iyiye gidiyor' diye konuştu.

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