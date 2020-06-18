Arter Araştırma Programı'nın 2020 -2021 dönem başvuruları başladı

Çağdaş sanat alanında çalışan kültür üreticilerinin, çalışma alanlarına dair araştırma yöntemlerini, bakış açılarını ve ifade biçimlerini geliştirmelerine destek olmayı amaçlayan Arter Araştırma Programı’nın yeni dönemi için başvurular başladı.

Arter Araştırma Programı, çağdaş sanat alanında çalışan kültür üreticilerinin, çalışma alanlarına dair araştırma yöntemlerini, bakış açılarını ve ifade biçimlerini geliştirmelerine destek olmayı amaçlıyor.

Arter Araştırma Programı’nın ikinci dönemi Ekim 2020–Mayıs 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek. Program, ortak bir müfredatın oluşturulması, değerlendirme toplantıları ve kişisel mentorlük üzerinden ilerleyerek, katılımcılar tarafından üretilecek bir yayınla tamamlanacak.

Süreç odaklı bir yapıya sahip olan program, 2019–2020’de gerçekleşen ilk döneminde davet edilen katılımcıların, program yürütücülerinin ve kurumdaki iştirakçilerin işbirliğinde oluşan deneyim ve önerilerle şekillendi. Programın, her yıl edinilen deneyimler ve katılımcılarının katkılarıyla evrilmeye devam etmesi planlanıyor.

Arter Araştırma Programı’na, çağdaş sanat alanında farklı pozisyonlarda (sanatçı, küratör, araştırmacı, eleştirmen vb.) üretenler veya çalışma alanı çağdaş sanatla kesişen farklı disiplinlerden kültür üreticileri; kendi araştırmasını yürütme ve yönlendirme tecrübesi olan; birlikte düşünmeyi bir araştırma aracı olarak benimseyen kişiler başvurabiliyor. Başvuruların 19 Temmuz 2020 Pazar günü saat 18:00’e kadar, aap@arter.org.tr iletilmesi gerekiyor.

En az ikisi İstanbul dışından olmak üzere sekiz katılımcının yer alacağı Arter Araştırma Programı’na şehir dışından katılan iki kişi için Arter’in misafirhanesinde konaklama imkânı sağlanıyor.