Art&Copy belgeseli ilk kez Türkiye'de

T24- Reklamcılık ve yaratıcılık üzerine dünyada en çok tartışılan filmlerden birisi olan Art&Copy ilk kez Türkiye'de gösterilecek. Çekimleri 4 yıl gibi rekor bir sürede tamamlanan Art&Copy’de, dünyanın en yaratıcı reklamcılarından kesitlere yer veriliyor.



17 ve 18 Mayıs tarihlerinde Bilgi Üniversitesi Santral İstanbul kampusünde izlenecek olan film, tüm reklamcıların ve iletişim mesleği ile ilgili olanların büyük ilgisini çeken bir belgesel. Marjinal filmlerin festivali olarak bilinen Sundance Film Festivali’nde dikkatleri üzerine toplayan bu belgeselde yaratıcılığıyla tanınan pek çok reklam dahisi yer alıyor.







Surfwise, Scratch, Hype! gibi sıradışı işlerin yönetmenliğini yapan Doug Pray tarafından çekilen ve tüm dünyada sınırlı salonda gösterilen belgesel, zamanımızın en ünlü ve en çok etki yaratmış reklam yaratıcılarının dehasını gözler önüne seriyor. Belgesel, çoğu kez vasatlık ve manipülasyonla özdeşleştirilen reklam sektörünün gerçek anlamda ortaya çıktığı 1960’lı yıllara gidiyor ve “Yaratıcılık Devrimi”nin reklama güç veren asi çocuklarına odaklanıyor.





Reklam sektöründe “The Man” olarak bilinen, Ridley Scott tarafından çekilen Apple 1984 filminin efsanevi reklamcısı Lee Clow, Nike’ın akıllara kazınan Just Do It sloganının yaratıcısı Dan Wieden, Esquire dergisinin unutulmaz kapaklarının yaratıcısı George Lois, Ronald Reagan’ın ikinci kez başkan seçilmesinde büyük rol oynayan Hal Riney bu belgeselde yer alan bazı reklamcılar. Art&Copy’de anılan bütün diğer isimler "Just Do It" "I Love NY" "Where's the Beef?" "Got Milk" "Think Different" ve benzeri parlak işleriyle biliniyor.



Bu isimler, reklamını yaptıkları ürün, hizmet veya kişi ne olursa olsun milyonların dikkatini çekmeyi ve geniş kitleleri harekete geçirmeyi başardılar.



Yurtdışında sınırlı sayıda gösterimi yapılan Art&Copy, Works reklam ajansının katkılarıyla Bilgi Üniversitesi’nde gösterime sunulacaktır.



Belgesel gösterimi İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral İstanbul kampüsünde, 2 ayrı gün, 2 farklı gruba yapılacak. 17 Mayıs saat 20.00’de reklam sektörü üyeleri ve reklamverenlere, 18 Mayıs saat 18.00’de ise reklamcılık bölümü öğrencileri ve reklamcılık bölümü mezunları, bu ilginç belgeseli izleme şansına sahip olacak ve gösterim sadece davetlilere özel olacaktır.



www.artandcopyfilm.com

www.bilgi.edu.tr

www.works.com.tr