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Artçıları sürüyor ANKARA (A.A)

10 Kasım 2011 04:43

-Artçıları sürüyor ANKARA (A.A) - 10.11.2011 - Van'ın Edremit ilçesi merkezli depremin ardından, bölgede 4.5 ve 2.6 arasında değişen büyüklüklerde 29 artçı sarsıntı yaşandı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezi verilerine göre, Edremit merkezli 21.23'de meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremin ardından, geçen 5 saat süre içerisinde merkez üssünün çoğunluğu Edremit olmak üzere Van'da 29 sarsıntı kaydedildi. Depremlerin büyüklükleri, 2.6 ile 4.5 arasında ölçüldü.

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