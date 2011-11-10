-Artçı depremde bir otel ve dersane yıkıldı VAN (A.A) - 09.11.2011 - Van'da, saat 21.23'te meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde bir otel ile dersanenin yıkıldığı bildirildi. Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde bulunan Bayram Oteli'ni genellikle bölgeye gelen gazeteciler ile yardım ekiplerinin kullandığı öğrenildi. Bu arada, kent merkezindeki bazı kerpiç binaların da depremin ardından yıkıldığı görüldü. İl Afet Acil Durum Müdürlüğünden bölgeye çok sayıda arama-kurtarma ekibi sevk edilirken, Erciş'te bulunan ekiplerin de Van merkeze çağrıldığı kaydedildi. Öte yandan, Türk Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, Van'da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremden sonra ülke genelindeki lojistik depolarda bulunan 15 bin çadırın araçlara yüklenmesi emri verildiği belirtildi.