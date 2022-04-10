Artan enflasyon dar gelirliyi vurdu; temel giderler aylık 14 bin lirayı aşıyor

Mart ayıyla birlikte yıllık bazda yüzde 61'e ulaşan enflasyon dar gelirlileri zorluyor. 4 kişilik bir ailenin aylık temel giderleri 14 bin lirayı aşarken, bu harcamaların içinde sağlık gibi acil harcamalar yer almıyor.

4 kişilik bir çekirdek ailenin son doğalgaz faturası 500 TL’ye yaklaştı. Elektrik 200, su faturası ortalama 100 TL. Bir ailede üç cep telefonu olduğu düşünülünce toplam fatura tutarı 200 TL’ye ulaşıyor. İnternet harcaması da eklendiğinde iletişim faturası 300 TL’ye çıkıyor. Bir aile açısından elektrik, doğalgaz, su, telefon faturaları toplamı en az 1100 liraya çıkıyor.

Yol ve fatura 2 bin 500 lirayı aşıyor

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre büyükşehirlerde toplu taşımada otobüs bileti 6.5 TL. Dolmuş fiyatı ise 7 lira. Bir kişi işe gidip gelmek için sabah iki, akşam iki otobüs kullansa günlük ulaşım gideri aktarma indirimiyle 17.5 liraya yaklaşıyor. Sadece bir kişinin işe gidip gelmek için otobüse harcadığı para aylık 450 TL’yi buluyor. Ailede iki kişinin toplu taşıma kullandığı durumda bu rakam 900 TL'yi buluyor.. Sadece faturalar ve yol giderleri 2 bin lirayı aşıyor. Çocuğun yol giderleri de eklendiğinde 2 bin 500 TL’yi buluyor.

Acil harcamalar yok

Büyükşehirlerde ev kiraları 3 bin liraya ulaştı. Kira ve sabit giderler 5 bin 500 lira civarında. Bunun üzerine çocuğun okul parası ve masrafları da eklendiğinde gider 9 bin liraya ulaşıyor.

Üç kişilik ailenin aylık gıda harcaması en az 3-4 bin lira. Bu durumda sadece aylık temel giderler 12-13 bin liraya çıkıyor. Giysi alınmak istense bir pantolonun fiyatı 150-200 lira. 400-500 liradan aşağıya markalı spor ayakkabı yok. Ailenin giysi için yaptığı harcamalar da eklendiğinde temel giderler 14 bin TL’yi aşıyor. Bunların içerisinde sağlık gibi acil harcamalar da bulunmuyor.