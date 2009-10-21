Arslan: Türbana el kalkarsa yine bombalarım

Danıştay saldırısı zanlısı Alparslan Arslan, dün Ergenekon davasında çapraz sorguya alındı. Sorulara gülerek cevap veren Arslan, “Cezaevinde gelgitler yaşıyorum” diye konuştu.



Birinci Ergenekon davasının dünkü duruşmasında çapraz sorgusuna devam edilen tutuklu sanık Alparslan Arslan, Danıştay saldırısını gerçekleştirmeden bir hafta önce “Fethullah Gülen’in yeğeni” olarak tanıdığı Kemalettin Gülen’in kendisine, “Danıştay 2. Daire Başkanı Mustafa Birden’in adreslerini gösteren, telefon numaraları olan bilgisayar çıktıları verdiğini” iddia etti.



“Danıştay baskınına kimlerle gittiği” sorulan Arslan, arabanın içinde Osman Yıldırım, İsmail Sağır ve Erhan Timuroğlu’na “Danıştay’a gidelim, basalım” diye konuştuğunu, bu kişilerin de kendisine “tamam”, Osman Yıldırım’ın “Her şeye varım” dediğini söyledi.

Eylemi, sadece Allah için yaptığını kaydeden Arslan, emniyet ifadesinde Osman Yıldırım ile Cumhuriyet baskınını konuştuğu hatırlatılınca, “Doğru, gerçek bu. Osman Yıldırım eylemi bana sordu, planda uzlaştık. Başörtüsüne el kalktığında yine bomba atarım” dedi.



Danıştay kararını hatırlamadı



Anaokulu öğretmeni Aytaç Kılınç’ın okul bahçesinde türban takmasını laikliğe aykırı bulan Danıştay ikinci Ceza Mahkemesi’ne saldırı düzenlediği ve üye hâkim Mustafa Özbilgin’i öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Arslan, ‘Türban sorununu’ ana okulu öğretmeni Aytaç Kılınç’ın çözmesi gerektiğini söyledi.



Üye hâkim Sedat Sami Haşıloğlu’nun, “Danıştay kararı bir anaokulu öğretmeni ile ilgiliydi. Bu kararı hatırlıyor musun” sorusuna Arslan “Başörtülü biri, anaokuluna başörtülü giremedi diye zannediyorum” diye cevap verdi. Haşıloğlu, “Zan üzerine mi eyleme girdiniz?” diye sorunca Arslan, “Bu bayan kendisi çözemez miydi? Açsın demiyorum ama gitsin müdürüyle konuşsun. Açıyor, kapatıyor saygı duyarım. Gücü bu kadar. Televizyonlara çıktı, millet birbirine girdi, kötülükler başladı” diye konuştu. Bazı sorulara gülerek cevap veren Arslan, “Cezaevinde varlık problemleri, gelgitler yaşadım” dedi.

