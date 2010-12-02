-ARSLAN, ŞENGÜN'ÜN ÖNERİSİNİ KABUL ETMEDİ İSTANBUL (A.A) - 02.12.2010 - Birinci ''Ergenekon'' davasının tutuklu sanıklarından olan ve bugünkü duruşmada pişmanlıklarını ifade eden Alparslan Arslan, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti Başkanı Köksal Şengün'ün salonu boşaltarak kendisini dinleyebilecekleri önerisini kabul etmedi. Heyet Başkanı Şengün, Hilmi Öztürk'ün tanık olarak dinlenilmesinin ardından Alparslan Arslan'a ''Defalarca söz almak istiyorsun. Ne söylüyorsun?'' diye sordu. Alparslan Arslan da işlediği suçlardan dolayı pişmanlık duyduğunu bildirdi. Başkan Şengün ise ''Sadece pişmansın. Beyanda mı bulunacaksın? İstediğin nedir? İstersen salonu boşaltıp, seni dinleyebiliriz. Baskı altında mı hissediyorsun?'' dedi. Arslan ise ''Yok sayın başkan. İşlediğim suçlardan dolayı vatandaş olarak pişmanım. Teker teker ifade etmem gerekiyorsa ifade ederim'' diye karşılık verdi. Başkan Şengün de ''Daha önce beyanlarını aldık. Anlatmak istediğin bir şey mi var? Bildiklerini anlat, dinleyelim seni. Anlatmadığın, unuttuğun varsa dinleyelim'' şeklinde konuştu. Arslan ise pişman olduğunu, devlete ve milletine bağlı olduğunu tekrarladı. Şengün'ün ''Yalnız konuşmak ister misin?'' diye sorduğu Arslan, ''Öyle bir düşüncem yok'' yanıtını verdi. Bunun üzerine Şengün, diğer tanığın beyanının bölünmemesi için bugün dinlenmeyeceğini ifade ederek, duruşmayı yarın devam edilmek üzere ertelediklerini bildirdi.