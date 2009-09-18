Arslan kendini hasta gibi göstermeye çalışıyormuş!

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilen Ergenekon sanığı Alparslan Arslan akıllı çıktı. Yaklaşık üç hafta süren kontroller sonunda Arslan'ın kendini hasta gibi göstermeye çalıştığı (simülasyon) tespit edildi.

Bunun üzerine sağlık kurulunun, Alparslan Arslan için 'sağlam raporu' verdiği öğrenildi. Alınan bilgilere göre, 28 Ağustos 2009 tarihinde Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne getirilen Arslan için çok yönlü testler yapıldı. Kamera takibindeki hareketleri incelendi, olaylara verdiği tepkiler ölçüldü, gözlemler yapıldı. Bire bir görüşmelerde basit sorular yöneltildi.



Çekilen elektrokardiyografisi, yapılan biyokimyasal tetkikleri (kan tahlilleri) ve psikolojik testlerin hepsinde sonuçlar normal seviyelerde çıktı. Kendini hasta gibi göstermeye çalıştığı anlaşılan Danıştay katili Arslan, yeniden Silivri Cezaevi'ne geri gönderildi. Arslan'a, 6 ay önce de Ankara Numune'den benzer bir rapor verilmişti. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin 'sağlam raporu'yla Danıştay davasını sekteye uğratma çabaları bir kez daha boşa çıktı. Edinilen bilgilere göre, doktorların "Lütfen oturun'' sözüne Arslan'ın cevabı, "Ben özgürüm, oturmak istemiyorum.'' oldu. "Bugün günlerden nedir, hangi ayda ve yıldayız?'' sorusunu ise, "Hangi gün bilmiyorum. Ama ağustos ayı ve yıl 2009.'' şeklinde mantıklı olarak cevapladı. Arslan'a sorulan sorulardan biri de, "Şu an neredesin, burası neresi? Aklınızla ilgili sorunlarınız mı var?'' oldu. Sanığın verdiği cevap gayet netti: "Akıl hastanesindeyiz. Aklım yerinde. Niye buraya getirdiler bilmiyorum.''

Bu görüşmelere ek olarak Arslan'ın hastanede çekilen elektrokardiyografisi, yapılan biyokimyasal tetkikler (kan tahlilleri) ile psikolojik testleri normal seviyelerde çıktı. Daha sonra bütün bilgiler ışığında Bakırköy'de kurul toplanarak, raporunu tamamladı. Kurul, Arslan'ın 'simülasyon' yaptığına, yani kendini hasta gibi göstermeye çalıştığına karar verdi. 'Sağlam' raporu hazırlandı. Arslan daha sonra Silivri'ye geri gönderildi. Arslan, 6 ay önce de Ankara Numune Hastanesi'nde 'hasta olmadığına' dair benzer bir rapor almıştı.