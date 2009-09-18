T24 LogoT24 Logo
Gündem

Arslan kendini hasta gibi göstermeye çalışıyormuş!

Ergenekon sanığı Arslan, Bakırköy Ruh ve sinir Hastalıkları Hastanesi'nden 'akıllı' raporu aldı.

18 Eylül 2009 03:00

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilen Ergenekon sanığı Alparslan Arslan akıllı çıktı. Yaklaşık üç hafta süren kontroller sonunda Arslan'ın kendini hasta gibi göstermeye çalıştığı (simülasyon) tespit edildi.

Bunun üzerine sağlık kurulunun, Alparslan Arslan için 'sağlam raporu' verdiği öğrenildi. Alınan bilgilere göre, 28 Ağustos 2009 tarihinde Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne getirilen Arslan için çok yönlü testler yapıldı. Kamera takibindeki hareketleri incelendi, olaylara verdiği tepkiler ölçüldü, gözlemler yapıldı. Bire bir görüşmelerde basit sorular yöneltildi.

Çekilen elektrokardiyografisi, yapılan biyokimyasal tetkikleri (kan tahlilleri) ve psikolojik testlerin hepsinde sonuçlar normal seviyelerde çıktı. Kendini hasta gibi göstermeye çalıştığı anlaşılan Danıştay katili Arslan, yeniden Silivri Cezaevi'ne geri gönderildi. Arslan'a, 6 ay önce de Ankara Numune'den benzer bir rapor verilmişti. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin 'sağlam raporu'yla Danıştay davasını sekteye uğratma çabaları bir kez daha boşa çıktı. Edinilen bilgilere göre, doktorların "Lütfen oturun'' sözüne Arslan'ın cevabı, "Ben özgürüm, oturmak istemiyorum.'' oldu. "Bugün günlerden nedir, hangi ayda ve yıldayız?'' sorusunu ise, "Hangi gün bilmiyorum. Ama ağustos ayı ve yıl 2009.'' şeklinde mantıklı olarak cevapladı. Arslan'a sorulan sorulardan biri de, "Şu an neredesin, burası neresi? Aklınızla ilgili sorunlarınız mı var?'' oldu. Sanığın verdiği cevap gayet netti: "Akıl hastanesindeyiz. Aklım yerinde. Niye buraya getirdiler bilmiyorum.''

Bu görüşmelere ek olarak Arslan'ın hastanede çekilen elektrokardiyografisi, yapılan biyokimyasal tetkikler (kan tahlilleri) ile psikolojik testleri normal seviyelerde çıktı. Daha sonra bütün bilgiler ışığında Bakırköy'de kurul toplanarak, raporunu tamamladı. Kurul, Arslan'ın 'simülasyon' yaptığına, yani kendini hasta gibi göstermeye çalıştığına karar verdi. 'Sağlam' raporu hazırlandı. Arslan daha sonra Silivri'ye geri gönderildi. Arslan, 6 ay önce de Ankara Numune Hastanesi'nde 'hasta olmadığına' dair benzer bir rapor almıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24