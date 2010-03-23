Arslan duruşmaya maskeyle getirildi

T24 - Birinci ''Ergenekon'' davasının duruşmasında Alparslan Arslan'ın yaptığı taşkınlıklar nedeniyle salondan çıkarıldığı, tekrar salona geldiğinde ağzında maske olduğu görüldü.



İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanık Süleyman Esen'in çapraz sorgusuna devam edildi.



Savcıların sorularının ardından tutuklu sanıklar Kemal Kerinçsiz ve Zekeriya Öztürk'ün sorularını yanıtlayan Esen, ''Alparslan Arslan'a bomba vermediği'' şeklindeki beyanlarını tekrarladı.



Tutuklu sanık Osman Yıldırım da Süleyman Esen'i tanımadığını ve telefonla hiç konuşmadığını dile getirdi.



Bu arada, duruşmada yaptığı taşkınlıklar nedeniyle salondan çıkarılan Alparslan Arslan'ın, tekrar içeriye alındığında ağzında maske olduğu görüldü.



Yanındaki askerlere tükürmeye çalıştığı gözlenen Arslan, bir ara oturduğu sıradan kalkarak yere yattı. Askerler tarafından yerine oturtulan Arslan, bağırmaya çalıştı ancak maske nedeniyle ne dediği anlaşılmadı.



Mahkeme Heyeti Başkanı Köksal Şengün, Arslan'a, ''Bağırdın, çağırdın ama bir kısmını dinledin. Esen'e soracak sorun var mı?'' dedi.



Bu sırada ağzındaki maske çıkartılan Arslan, sorusu olmadığını belirterek hasta olduğunu söyledi.



Alparslan Arslan'ın, ''Hasta olduğum için duruşmalara getirilmesem olur mu?'' şeklindeki talebi üzerine Şengün, ''Senin konuşmana ihtiyacımız var. Onun için seni getireceğiz'' dedi.



Arslan da ''Hastayım. Bana sorarsanız cezamı verin. Hasta olduğum için duruşmalara getirmeyin'' diye konuştu.



Başkan Şengün, duruşmayı 25 Mart Perşembe gününe erteledi.

