(Arşiv Görüntü) Sultanahmet'teki canlı bomba saldırı davasında bir sanık tahliye oldu

Haber: Ümit TÜRK / İstanbul DHA Sultanahmet Meydanı\'nda 12 Ocak 2016\'da, 12 Alman turistin yaşamını yitirdiği canlı bombalı saldırıya ilişkin 5\'i tutuklu 4\'ü firari 26 sanıklı davada, Mohammed Khaled Hawaslı isimli sanık tahliye edildi. Tutuklu sayısı 4\'e düşerken, mahkeme başkanı kesin hükmün verilmesi için duruşmayı 8 Ocak\'a erteledi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yapılan duruşmaya 5 tutuklu sanık, cezaevinden getirilmedi. Mahkeme başkanı önceki celse verilen ara kararda tutuklu sanıkların duruşmada hazır edilmesi için cezaevine yazı yazıldığını ancak, sanıkların sehven getirilmediğini tutanağa geçirdi. Duruşmayı, Almanya Konsolosluğu\'ndan görevliler ile Alman basını da takip etti. Duruşma sanık avukatlarının esas hakkında savunma yapmalarıyla devam etti. BİR KİŞİ TAHLİYE OLDU Savunma ve taleplere ilişkin beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Mohammed Khaled Hawaslı isimli sanığın, üzerine atılı suç vasfının ve ve delil durumunun lehe yönünde değişme ihtimali bulunduğu ve tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alınarak adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Mahkeme başkanı kesin hükmün açıklanacağını bildirerek, duruşmanın 8 Ocak\'ta yapılmasına hükmetti. 3 SANIĞA 13\'ER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEP EDİLDİ Önceki celse verilen mütalaada, sanıklar Atala El Hasan El Mayyuf, Fevzi Muhammed Ali ve Halil Derviş\'in, \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\" suçundan 1 kez, \"12 kişiyi terör amaçlı öldürmek\" suçundan 12\'şer kez olmak üzere 13\'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Aynı sanıklar hakkında, saldırıda yaralanan 16 kişi için de, \"Kasten öldürmeye teşebbüs\" suçundan da 208\'er yıldan 320\'şer yıla kadar hapis cezası talep edildi. Mütalaada, \"Patlayıcı madde bulundurmak\" suçundan ise 8\'er yıldan 16\'şar yıla kadar hapis cezası talep edildi. Tutuklu sanık Abdurrahman Faiz Rashıd hakkında ise, \"DEAŞ Terör örgütü üyeliği\" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. 13 SANIĞIN BERAATİ İSTENDİ Mütalaada, Tutuklu sanık Mohammed Khaled Hawaslı ile tutuksuz 17 sanık hakkında ise, atılı suçları işlediklerine dair mahkumiyetlerine yeterli, kesin ve inandırıcı deliller elde edilemediğinden ayrı ayrı beraatlerine karar verilmesini talep etti. MÜTALAADA OLAYIN NASIL MEYDANA GELDİĞİ DE ANLATILDI Mütalaada, saldırının şu şekilde gerçekleştirildiği anlatıldı; \"DAEŞ silahlı terör örgütü mensubu olan, bu örgütün faaliyet bölgelerinde birçok sayıda silahlı çatışmalara katılan Nabıl Fadil isimli terör örgütü militanı 12 Ocak 2016 tarihinde Sultanahmet Meydanı\'nda bulunan Dikilitaş önünde tek başına gelerek, önceden üzerine bağladığı bombayı Alman turist kafilesinin içine girdiği sırada patlatması sonucu 12 Alman vatandaşın ölümüne 16 kişinin de yaralanmasına yol açtığı...\" DURUŞMA KARAR İÇİN ERTELENDİ Mütalaada, saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında yakalanan şüphelilerden Atala El Hasan El Mayyuf, Fevzi Muhammed Ali ve Halil Derviş\'in söz konusu terör eylemini organize ettikleri, canlı bomba Nabıl Fadil\'e bombayı getirdikleri ve kendisini patlatması talimatını verdikleri belirtildi.