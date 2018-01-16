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(Arşiv Görüntü) Münevver Karabulut cinayetinde kayıp "700 bin Euro davası

Haber: Serpil KIRKESER-İSTANBUL DHA Münevver Karabulut cinayetinde kayıp "700 bin Euro davası"nda haklarında dava açılan 6 polis 8 sanık, 6'şar bin lira adli para cezasına çarptırıldı, 1 sanık ise beraat etti

16 Ocak 2018 19:03

Haber: Serpil KIRKESER-İSTANBUL DHA Münevver Karabulut cinayetinde kayıp \"700 bin Euro davası\"nda haklarında dava açılan 6 polis 8 sanık, 6\'şar bin lira adli para cezasına çarptırıldı, 1 sanık ise beraat etti.

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