(Arşiv Görüntü) Münevver Karabulut cinayetinde kayıp "700 bin Euro davası

Haber: Serpil KIRKESER-İSTANBUL DHA Münevver Karabulut cinayetinde kayıp \"700 bin Euro davası\"nda haklarında dava açılan 6 polis 8 sanık, 6\'şar bin lira adli para cezasına çarptırıldı, 1 sanık ise beraat etti.