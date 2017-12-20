(Arşiv Görüntü) MİT TIR'ları Davası'nda savcıdan 15'er yıla kadar hapis cezası talebi (1)

Ümit TÜRK/İSTANBUL, (DHA) MİT TIR\'larına ait görüntülerin yayınlanmasına ilişkin davada savcı, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, Cumhuriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmen Can Dündar ve Cumhuriyet Gazetesi Ankara temsilcisi Erdem Gül\'ün \"Terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte yardım\" suçundan 7,5 yıldan 15\'er yıla kadar hapislerini talep etti. Aydınlık gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel ile eski istihbarat şefi Orhan Ceyhun Bozkurt hakkındaki dosyanın ise bu davadan ayrılmasına karar verildi.