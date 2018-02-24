(Arşiv Görüntü) Mide küçültme ameliyatı sonrası yüzde 99 engelli olan Melek, yaşamını yitirdi (1)

Yılmaz KILIÇKAYA/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da, 18 yaşında 177 kiloya ulaşan ve obezite ameliyatı sonrası yüzde 99 engelli olarak 7 yıldır yatağa bağımlı olan Melek Yiğit (26), 40 gündür kaldığı yoğun bakımda hayatını kaybetti. Eşinden ayrıldıktan sonra 3 çocuğuyla Antalya Konuksever Mahallesi 789. Sokak Mehmetler Apartmanı 11/26\'da oturmaya başlayan Senem Yıldız, 6 kilo doğan ve o günden beri sürekli kilo almaya devam eden kızı Melek Yiğit ile yine kilolu olan oğlu Yunus Yiğit\'i Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürdü. 22 Şubat 2011\'de 177 kilo olarak hastaneye gelen Melek Yiğit\'i kontrol eden Doç. Dr. R.E, mide küçültme operasyonu ile Melek\'in sağlığına kavuşabileceğini, kardeşi Yunus Yiğit için ise ameliyatın henüz çok erken olduğunu söyledi. Yapılan operasyonun ardından midesi yüzde 50 oranında küçültülen Melek Yiğit, ilk şoku ameliyatın ardından yaşadı. Aynı gece dikişleri patladığı için iki kez daha ameliyat masasına yatırılan Melek Yiğit\'in ameliyattan 1 ay sonrasında yemek borusu tıkandı. Bu olaydan 45 gün sonra da akli dengesini yitiren Melek Yiğit, bunun üzerine Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne sevk edildi. Yiğit, buradaki tedavisinin ardından taburcu edilerek evine gönderildi. YÜZDE 99 ENGELLLİ Ameliyat sonrasında yüzde 99 engelli raporu verilen ve 7 yıldır yatağa bağlı yaşayan Melek Yiğit, geçen ay rahatsızlanınca annesi Senem Yıldız tarafından hastaneye götürüldü. Yoğun bakıma alınan Melek, dün yaşamını yitirdi. Melek Yıldız, cenazesi işlemlerinin ardından Kurşunlu Mezarlığı\'nda toprağa verildi. \'MİDESİ KOMPLE ALINMIŞ\' Kızının kilo sorunu nedeniyle mide küçültme ameliyatı olduğunu belirten Senem Yıldız, \"Ameliyatın ardından üçüncü günde drenlerden kaçak olmuş, meğer dikişler kopmuş. O yetmiyor gibi hemen acil ameliyata alındı. Komple mideyi alıp, yemek borusunu kalın bağırsağa bağlamışlar. O esnada yemek yiyemediği için bir vitamin verilmesi gerekiyormuş. Doktorlar mecburi olan bu ilacı bir gün dahi vermemiş\" dedi. YOĞUN BAKIMDA YAŞAM MÜCADELESİ Kızının midesinin komple alındığını, bu nedenle bir şey yiyip içemediğini ve bu nedenle enfeksiyon türediğini anlatan Senem Yıldız, \"Kızım 2 yılı bitkisel hayatta olmak üzere 7 yıl yatağa bağımlı yaşadı. Yaklaşık 1.5 ay yoğun bakımda mücadele verdi\" diye konuştu. GELİNLİĞİ KEFENİ OLDU Kızının hayallerinin çalındığını söyleyen Senem Yıldız, şöyle dedi: \"Gelinliği kefeni oldu. Şimdi o doktorlar gelsin kızımı kaldırsınlar, nasıl kaldıracaklarsa. Kızım hayallerinden oldu. \'Anne çeyizlerimi dağıtma ben ayağa kalkacağım, bir şey yapma\' diyordu. Kızım şimdi kara toprakların oldu. Adalet gerçek adaletse 3 doktorun da öyle bir cezasını verecek ki kızımın ahı yerde kalmasın. Ben önce Allah\'ımın sonra devletimin adaletine güveniyorum. Başka bir şey istemiyorum. Kızım şimdi gelinliğini giyip çıkacak. Kimse bu işkenceyi görmesin. Kızımın hayatı ibret olsun.\" \'RİSK HASTA SAHİBİNE ANLATILDI\' Doç. Dr. R.E., ailenin suçlamaları üzerine daha önce yazılı açıklama yaparak, hekim olarak üzerine düşen her şeyi yerine getirdiğini belirtip, \"Bu tür ameliyatlar risklidir. Hastada komplikasyonların gelişebileceğini hatta hastanın hayatını bile kaybedebileceğini hasta sahibine anlattık. İmza dahilinde ameliyatı yaptık\" demişti. Öte yandan ameliyatı yapan doktorlar hakkında açılan dava ise Antalya 28\'inci Asliye Ceza Mahkemesi\'nde devam ediyor.