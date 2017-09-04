T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Arşiv Görüntü) Lice'de 1'i ölü 2 PKK'lı terörist ele geçirildi

    DİYARBAKIR,(DHA)- DİYARBAKIR Valiliği, Lice ilçesi Bağlan ve Çavundur köyleri kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, 1'i ölü, 1'i yaralı olmak üzere 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

04 Eylül 2017 15:13

 

 

DİYARBAKIR,(DHA)- DİYARBAKIR Valiliği, Lice ilçesi Bağlan ve Çavundur köyleri kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, 1\'i ölü, 1\'i yaralı olmak üzere 2 PKK\'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Lice İlçesi güneyindeki Bağlan ve Çavundur köyleri kırsal alanında faaliyet yürüten bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek ve işbirlikçi şahısları yakalamak maksadıyla dün akşam saat 20.00\'den tibaren başlanan operasyonun bugün saat 10.00 itibariyle sona erdiği belirtildi. Operasyonda, Lice ilçesi Bağlan Köyü içerisindeki bir kısım konut ve yakın civarında, 3 ve 4 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen temas ve adli arama faaliyetleri sonucu 1\'i ölü, 1\'i ağır yaralı olmak üzere 2 teröristin, 1 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 Glock marka tabanca,  5 şarjör, 5.45 mm çapında 133 fişek, 2 el bombası, 1 boş tabanca şarjörü, 1 ses kayıt cihazı ve 1 şemsiye ile birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi.

1\'İ YARALI 2 İŞBİRLİKÇİ İLE UYUŞTURUCU DA ELE GEÇTİ

Açıklamaya şöyle devam edildi:

\"1\'i ayağından yaralı olmak üzere 2 terörist işbirlikçisi, 1 el bombasıyla birlikte sağ olarak yakalanmış, Bağlan Köyü  içerisinde ölü olarak ele geçirilen teröristin bulunduğu mevkide, 10 kg toz esrar, 50 gr kubar esrar,  200 gr kenevir tohumu ve 1 adet hassas terazi ele geçirilmiştir. Lice Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilmesini müteakip, delil niteliğine haiz olan silah, mühimmat ve toz esrar maddesi muhafaza altına alınmış olup, soruşturmaya Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda devam edilmektedir. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir.\"

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DİYARBAKIR Valiliği LiceBağlanPKKLiceOperasyonda LiceBağlan KöyüEylülAK47 KalaşnikofGlockYARALIUYUŞTURUCU DA ELE GEÇTİ AçıklamayaLice Cumhuriyet BaşsavcılığınaCumhuriyet SavcısınınBölgemizde

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24