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(Arşiv Görüntü) Hasan Akar'ın “Atatürk'e hakaret" davası

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, (DHA) “Atatürk'ün  hatırasına alenen hakaret etmek" ve “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçlarından aldığı 2 yıl 6 ay hapis cezasının İstinaf Mahkemesi'nde bozulması üzerine Hasan Akar'ın yeniden yargılandığı davan

25 Ocak 2018 16:12

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, (DHA) “Atatürk\'ün  hatırasına alenen hakaret etmek\" ve “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek\" suçlarından aldığı 2 yıl 6 ay hapis cezasının İstinaf Mahkemesi\'nde bozulması üzerine Hasan Akar\'ın yeniden yargılandığı davanın ikinci duruşması görüldü. Akar\'ın avukatının reddi hakim talebi reddedildi. 


 

HASAN AKAR DURUŞMAYA KATILMADI

Bakırköy 18. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Hasan Akar katılmazken, Avukatı Mustafa Arıboğa hazır bulundu. Hakim, sanık Akar\'ın avukatı Mustafa Arıboğa\'nın bir önceki duruşmada yaptığı reddi hakim talebinin bir üst mahkeme olan Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi\'nce reddedildiğini açıkladı. Hakim, davaya konu videonun sosyal paylaşım sitesi \'Youtube\'de kim tarafından, ne zaman yayınlandığı konusunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nden bilgi istenmesine karar verdi. Duruşma eksiklerin giderilmesi için ertelendi. 


 

DAVANIN GEÇMİŞİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Hasan Akar\'ın da 9 Mayıs 2017 tarihinde saat 19.00\'da bir televizyon kanalında ana haber programında yayınlanan bir videoda  söylediği sözlerine ilişkin soruşturma başlatmıştı. Soruşturma sonunda iddianame hazırlayan savcılık, söz konusu  videoda Atatürk\'ün hatırasına alenen hakarette bulunduğunu belirterek, Akar\'ın \"Atatürk\'ün  hatırasına alenen hakaret etme\" ve \"Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmeö suçlarından 2,5  yıldan  7,5 yıla kadar hapsi talep etmişti. Bakırköy 18. Asliye Ceza Mahkemesi 19 Temmuz\'da görülen duruşmada Hasan Akar\'ı “Atatürk\'ün  hatırasına alenen hakaret etme\" ve \"Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmeö suçlarından toplam 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırmış ve Akar\'ın tutukluluk halinin devamına hükmetmişti. Hasan Akar\'ın avukatı karara itiraz etmişti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi de Hasan Akar\'ın konuşmayı 2004 yılında yaptığı yönünde savunması bulunduğunu, yerel mahkemenin bunu araştırmadan, konuşmanın televizyonda yayınlandığı 9 Mayıs 2017 tarihini suç tarihi kabul ederek hüküm kurduğunu, 12 yıllık zamanaşımı tartışmasına girmeden kurulan hükmün bozulmasına 5 Ekim\'de karar vermiş ve Akar\'ın da tahliyesine hükmetmişti.

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