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(Arşiv Görüntü) Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel, yaşamını yitirdi

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA) - DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, dün aniden fenalaşarak, hastaneye kaldırılan, ilk müdahalesinin ardından Ankara'ya sevk edilen eski bakanlardan Hasan Celal Güzel (73), tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi

19 Mart 2018 12:38

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA) - DENİZLİ\'nin Pamukkale ilçesinde, dün aniden fenalaşarak, hastaneye kaldırılan, ilk müdahalesinin ardından Ankara\'ya sevk edilen eski bakanlardan Hasan Celal Güzel (73), tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi. Pamukkale ilçesi, Karahayıt Mahallesi\'ndeki bir otele fizik tedavi için giden eski bakan Hasan Celal Güzel, dün saat 10.00 sıralarında, aniden fenalaştı. Güzel, ambulansla Denizli\'deki özel hastaneye kaldırıldı. Böbrek yetmezliği nedeniyle bir süredir nakil beklediği bildirilen Güzel, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Doktorlar, durumu ağır olan Güzel\'in hava ambulansıyla Ankara\'daki bir hastaneye sevkine karar verdi. Hastaneden ambulansla 11. Komando Tugay Komutanlığı\'na götürülen Hasan Celal Güzel, buraya indirilen ambulans helikopterle alınıp, dün öğle saatlerinde, Ankara Güven Hastanesi\'ne getirildi. Burada tedaviye alınan Güzel, sabah saatlerinde, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. 38 yaşındayken Türkiye\'nin en genç Başbakanlık Müsteşarı olan, 24 Ocak 1980 kararlarında önemli rol oynayan Hasan Celal Güzel, Anavatan Partisi Gaziantep Milletvekilliği, Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Devlet Bakanlığı ve son olarak Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanlığı görevlerinde bulundu.

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