(Arşiv Görüntü) Bölge Adliye Mahkemesi de, pet şişeyi silah kabul etti, 15 aylık hapis cezasını onadı

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'da, İbrahim Kaçan\'a 18 yaşındaki oğlunu pet şişe, kızını ise yumruk ile yaralama suçundan verilen 15 aylık hapis cezası Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onandı. Mahkeme kararında, yerel mahkemen kararında usül veya esasa ilişkin hukuka aykırılık bulunmadığını, kanıt veya işlemlerde eksiklik olmadığını, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğunu bildirerek istinaf başvurusunu reddetti. Kaçan\'ın avukatı Ferhat Kılınç, davayı önce AYM\'ye, sonuç alamazlar ise AİHM\'e taşıyacaklarını söyledi. Diyarbakır\'da, 2015 yılı Eylül ayında ilk eşinden olan 18 yaşındaki oğlu Umut Kaçan\'a içinde buz olan pet şişe fırlatarak yaraladığı ve kızı Ç.K.\'ya yumruk attığı iddiasıyla \'Basit yaralama\' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle Diyarbakır 4\'üncü Asliye Ceza Mahkemesi\'nde tutuksuz yargılanan baba İbrahim Kaçan\'a, çocukların şikayetinden vazgeçmesine rağmen, toplam 15 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, 1 yıl süren yargılama ardından baba İbrahim Kaçan\'ı oğlu Umut\'a yönelik \'Basit yaralama\' suçundan önce 6 ay hapis cezasına çarptırmış, içinde buz olan pet şişe ile gerçekleşen eylemi \'silahla\' gibi gören mahkeme Kaçan\'ın cezasını 9 aya çıkarmıştı. Kaçan kızı Ç.K.\'ya yumru atarak \'basit yaralama\' suçundan da 6 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme, ceza oranlarında herhangi bir indirim de uygulamamıştı. AVUKAT BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİNE İTİRAZ ETTİ İbrahim Kaçan\'ın avukatı Ferhat Kılınç, Diyarbakır 4\'üncü Asliye Ceza Mahkemesinin pet şişeyi silah sayıp müvekiline verdiği 15 ay hapis cezasını Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesine taşıdı. Gaziantep bölge Adliye Mahkemesi 2\'nci Ceza Dairesi, 21 Eylül 2017 tarihinde verdiği kararda, istinaf başvurusunun esastan reddine karar verdi. Mahkeme kararında, ilk derece mahkemesinin kararında usule veya esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delillerde veya işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu saptandığından istinaf başvurusunun reddine karar verildiğini belirtti. Bölge Adliye Mahkemesi\'nin kararına tepki gösteren İbrahim Kaçan\'ın avukatı Ferhat Kılınç, aile içerisinde bir babanın çocuğuna yönelik makul sayılabilecek bir tepkiyi, çocuklar ilk başta farklı bir şekilde mahkemeye yansıtması sonucu babaya 15 ay hapis cezası verildiği ve pet şişe\'nin silah sayıldığını belirterek, \"Bölge Adliye mahkemesinin talebimizi redetmesi üzerine davaya Anayasa mahkemesine taşıyacağız, oradan da sonuç alamazsak davaya Avrupa İnsan Hakları mahkemesine götereceğiz\" dedi. İbrahim Kaçan, yakalanması halinde cezasını çekmesi için cezaevine konulacak.