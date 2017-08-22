Arsinspor-Yeni Orduspor: 5-3 (Ziraat Türkiye Kupası) Penaltılarla

TRABZON, (DHA)

STAT: Arsin İlçe

HAKEMLER: Harun Toplar (xxx), Emre Dursun (xxx) Okan Gürdiş (xxx)

ARSİNSPOR: Ethem (xx)- Caner (xx), Mücahit (xx), Adem (xx), Mikail (x) (Dk.57 Ahmet x), Miraç (xx), Şefik (x) (Dk.65 Mesut x), Enes (xx), Hami (xxx), Özgür (xx) (Dk.106 Onur x), Recep (xxx)

YENİ ORDUSPOR: Hüseyin (xx)- Kemal (xx) (Dk.99 Deniz x), Hasan (xx), Emre (xx), Safa (xx), Tuncay (x) (Dk.66 Yakup x), İlyas (xx), Turan (xxx), Fahri (x) (Dk.46 Mustafa xxx), Fatih Deniz (xx), Fatih Arat (xx)

GOLLER: Dk.19 Hami, Dk.97 Recep (Arsinspor), Dk.52 Turan, Dk.117 Mustafa (Yeni Orduspor)

SARI KARTLAR: Caner (Arsinspor), Emre (Yeni Orduspor)

TFF 3’üncü Lig 3’üncü grup ekibi Arsinspor, Türkiye Kupası 1’inci Tur karşılaşmasında sahasında konuk ettiği 3’üncü Lig 2’nci Grup ekibi Yeni Orduspor’u penaltı atışları sonucunda mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Normal süresi 1-1, uzatmalar ise 2-2 eşitlikle tamamlanan karşılaşmada Arsinspor seri penaltı atışlarında rakibine 3-1 üstünlük sağladı.

PENALTILAR: Adem, Miraç, Recep (Arsinspor), Deniz (Yeni Orduspor)