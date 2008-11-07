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Spor

Arshavin resti çekti

Rus futbolcu Andrey Arshavin, Avrupa'dan gelen cazip tekliflere karşın yüksek bonservis bedeli isteyen kulübü Zenit'e tavır aldı.

07 Kasım 2008 02:00


Rus futbolcu Andrey Arshavin, Avrupa'dan gelen cazip tekliflere karşın yüksek bonservis bedeli isteyen kulübü Zenit'e tavır aldı. 27 yaşındaki oyuncu, "Gitmek istiyorum. Eğer satmazlarsa, sadece kağıt üzerinde futbolcuları olurum" dedi.



Rus futbolunun son yıllardaki en büyük yıldızı ve Euro 2008'de Rusya'nın yarı finale çıkmasında en büyük pay sahibi olan Andrey Arshavin, kulübü Zenit'e kendisini satması için rest çekti.

Özellikle Euro 2008'den sonra Barcelona, Tottenham, ve Chelsea gibi kulüplerden resmi teklifler alan Arshavin, Zenit'in bu kışa kadar gitmesine izin vermemesi halinde ''sadece kağıt üzerinde'' bu takımın oyuncusu olarak kalacağını söyledi.

Arshavin, Rus Sport Ekspress gazetesine yaptığı açıklamada, ''Bir futbolcu sahaya çıktığında oynamamazlık edemez. Zenit için elimden geldiğince en iyi şekilde oynamaya çalıştım. Ancak 4 ay önce kulüp başkanına takımda daha fazla kalmak istemediğimi ilettim. Bunu bir kaç kez kendisine söyledim. Ne yazık ki ya sözlerim duyulmadı ya da ciddiye alınmadı'' dedi.

Tek sorunun Zenit'in transferi konusunda makul bir fiyat belirlemesi olduğunu kaydeden Arshavin, eğer bu fiyat belirlenirse Zenit'ten ayrılacağını kaydederek, ''Eğer bu makul fiyatı belirlemezlerse ben yine Zenit'in listesindeki bir futbolcu olacağım ama bu sadece kağıt üzerinde kalacak. Gelecek yıl burada oynamayacağım. Bu bir ultimatom değil, sadece olaylara karşı doğal bir tepki'' diye konuştu.

Kulübüyle her zaman bir uzlaşı noktası bulabileceğine ve iyi şartlarda ayrılacağına inandığını ifade eden Arshavin, ''Ancak bu durum böyle sürmeye devam ederse, bu konudaki inancım giderek azalacak. Görünen o ki çatışma olmadan bu ayrılık gerçekleşmeyecek. Böyle bir şeyi arzu etmediğim konusunda Tanrı şahidimdir'' dedi.

Kulüpte kaldığı 4 ayın işkence gibi olduğunu belirten Arşavin, ''Eğer kulüp beni bu kış bırakmazsa, ben de gidip daha fazla oynayamam. Ben sadece dürüst davranıyorum. Büyük bir sopayla yere fırlatıldığınızda bunu görmezden gelemezsiniz. Bunu kafanızdan hiç bir zaman çıkaramazsınız. Eğer daha fazla oynamak istemiyorsam bunu söylerim. Eğer Zenit ile gelecek yıl yollarımız ayrılmazsa bu söylediklerim yaşayacağımız şeylerdir'' diye konuştu.

Milli futbolcu Fatih Tekke'nin de formasını giydiği Rus gaz devi Gazprom'a ait Zenit futbol kulübü, 27 yaşındaki Arshavin için gelen 26 milyon dolarlık teklifi yetersiz görerek kabul etmemişti. Zenit'in altyapısından yetişen Arshavin'in futbol kariyerinde sadece Zenit bulunuyor.

Zenit'in Hollandalı Teknik Direktörü Dick Advocaat da yaptığı açıklamada, Arshavin ayrılmak istiyorsa kulübün de gitmesine izin vermesi gerektiğini belirterek, ''Futbolcumuz ve kulüp arasında 10 Kasım'da Real Madrid ile yapacağımız Şampiyonlar Ligi karşılaşmasından sonra bir görüşme olacak. Bu konuda ortak bir karar alınacak'' demekle yetindi.

İngiliz Tottenham Kulübü'nün 1 Ocak'ta başlayacak ara transfer sezonunda Arshavin'i alabilmek için yeni bir girişimde bulunacağı belirtiliyor

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