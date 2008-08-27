Arsenikli su telaşı

İzmir, susuzluğa karşı sürdürdüğü iki aylık mücadelenin ardından arsenikli suya teslim oldu. Tahtalı Barajı’nda su seviyesinin dibe vurmasıyla kesintilerin artması ve kentin pek çok bölümünün susuz kalması yüzünden, arsenik oranının yüksekliği nedeniyle kapatılan Göksu ve Sarıkız kuyuları yeniden devreye alındı. Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, standart değeri litrede 10 mikrogram olmasına karşın, aralık ayına kadar kentin tamamında musluklardan 20-30 mikrogram arası arsenikli su akacağını söyledi. Kocaoğlu, bu suyun içilmemesi, yemeklerde kullanılmaması uyarısında bulundu.



Su istasyonlarına akın

Açıklama İzmir’de telaş yarattı. Çiğli, Karşıyaka ve Bornova ilçeleriyle sınırlı olan arsenikli su krizi böylece altı ilçeye daha yayıldı. Belediyenin Karşıyaka ve Bornova’daki kaynak suyu satış istasyonları önünde uzun kuyruklar oluştu. Damacanalı su satışlarında kent genelinde artış oldu. Damacanalı su satıcıları mesai saatlerini artırarak, geç saatlere kadar servis yapmaya başladı.



İşyerleri denetlenebilir

Belediyenin uyarısı, yemek fabrikaları ve lokantalar ile gıdayla ilgili üretim yapan işyerlerinin denetimini gündeme getirdi. İzmir Lokantacılar Odası Başkanı Aykut Yenice, denetimleri Sağlık ve Tarım İl müdürlükleri ile ilçe belediyelerin yapması gerektiğine dikkat çekti. Yenice, “Halk sağlığını tehdit eden bir durum varsa yetkililer gerekeni yapacaktır. Ben lokantamda yıllardır damacanayla aldığım iyi suyu kullanıyorum. Kendini bilen lokantacı hem müşterisinin sağlığı hem de lezzet için bu suyu kullanır” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin eski üyesi Nuri Erdumlupınar da lokantasında yemek yapımında damacanalı su kullanmaya başlamakla kalmadı, vitrinlerine “Yemeklerimizde şebeke suyu kullanmıyoruz” yazılı ilan astı.



İzmir’de Su Konseyi kurulacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, içme suyundaki yüksek arsenik oranı ve yeni su kaynaklarının yaratılması gibi konularda çalışacak “Su Konseyi” oluşturacaklarını açıkladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Olağanüstü Meclis Toplantısı Aziz Kocaoğlu başkanlığında yapıldı. Kocaoğlu, “Üniversitelerden bilim adamları, ilgili sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve meclisimizden temsilcilerle bir konsey oluşturacağız. Bu konsey yüksek arsenik oranı ve yeni su kaynaklarının yaratılması gibi konularda çalışacak” dedi.



‘Zorda kalırsak içeriz’

Vatandaşlar ise damacanalı suların pahalılığından şikâyetçi. Musluk suyuna bir ayda ödedikleri paraya 2-3 damacana su alabildiklerini belirten İzmirliler, zor durumda kalırlarsa musluk suyu içebileceklerini söyledi. Vatandaşlardan Cengiz Türkyılmaz, “Çaresiz kalırsak sağlığımızı düşünmeden içmek zorunda kalabiliriz. Damacana suyuna parası yetmeyecek vatandaşlar çaresiz kaldı” dedi.

Emekli Bahriye Vatansever de “Maaşı suya yatırmak zorunda kalırız. Aylarca damacana su kullanırsak aç kalırız” diye konuştu. Hüsamettin Toprak ise “Çocuklarımızı düşünerek, musluk suyunu içmiyoruz, içirtmiyoruz. Damacanalı suyu tercih ettik. Suyun maliyeti 3-4 kat artacak, ancak katlanacağız” dedi.



