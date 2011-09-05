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Arsene Wenger'in itirazına ret LONDRA (A.A)

05 Eylül 2011 22:29

-Arsene Wenger'in itirazına ret LONDRA (A.A) - 05.09.2011 - Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), Arsenal menajeri Arsene Wenger'e verilen 2 maçlık cezaya yapılan itirazı reddetti. UEFA, Arsenal'in Udinese ile yaptığı Avrupa Şampiyonlar Ligi play-off maçında, cezalı olmasına rağmen takımıyla irtibat kurduğu ve UEFA'nın yaptırımını ihlal ettiği gerekçesiyle Fransız teknik adama 2 maç ceza vermişti. Cezasını Avrupa Şampiyonlar Ligi grup maçlarında çekecek Wenger, F Grubu'nda 13 Eylül'de deplasmanda Almanya'nın Borussia Dortmund, 28 Eylül'de de Emirates Stadı'nda Yunanistan'ın Olympiakos takımlarıyla yapılacak maçlarda takımının başında sahaya çıkamayacak.

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