Arsene Wenger'den 'Mesut Özil ve Alexis Sanchez' açıklaması

Premier Lig ekiplerinden Arsenal'ın yıldız futbolcuları Alexis Sanchez ve Mesut Özil'in transferine ilişkin teknik direktör Arsene Wenger, "Makul bir teklif geldiğinde ocak ayında satılabilirler" açıklamasını yaptı.

Deplasmanda Watford ile oynayacakları maçın hazırlıklarını yapan Arsenal'de teknik direktör Arsene Wenger, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Fransız çalıştırıcı, kontratlarının son aylarına giren iki yıldızının da devre arasında takımdan ayrılabileceklerini söyledi. Basın toplantısında iki oyuncuya da Premier League'den talipler olduğu hatırlatan bir gazetecinin, makul bir teklif sunulması durumunda oyuncuların devre arasında takımdan ayrılma ihtimalini sorması üzerine tecrübeli menajer, kısa bir yanıtla "Bu mümkün" yanıtını verdi.

Kırmızı Şeytanlar Özil’le yakından ilgileniyor

Geçtiğimiz sezon Premier Lig'de attığı 24 golle Arsenal'ın en skorer ismi olan Alexis Sanchez ile Manchester City başta olmak üzere Paris Saint-Germain ve Bayern Münih gibi dev kulüplerin ilgilendiği belirtiliyor. Özellikle son dönemde sergilediği performansla taraftarların tepkisini çeken Mesut Özil'le en ciddi talibi Manchester United'ın yanı sıra Türkiye'den Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de ilgilendiği iddia ediliyor.

Mesut'un menajeri ise oyuncunun yeni bir anlaşma imzalama konusunda Arsenal ile olumlu görüşmeler yaptıklarını ve Premier Lig'de kalmaya istekli olduklarını açıklarken, Arsene Wenger; Mesut Özil hakkındaki sorulara, "Bence o kalmak istiyor. Şu anda hiçbir şeyi duyurmaya yakın değiliz. Umarım bu durum tersine döner" cevabını verdi.