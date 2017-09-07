Arsene Wenger, kadrosunu korumakta umutsuz

Premier Lig'in dev ekiplerinden Arsenal'in teknik direktörü Arsene Wenger, elindeki kadroyu korumak konusunda endişeli. Deneyimli Fransız teknik adam, devre arasından itibaren oyuncularını kaybedecek olmanın endişesini yaşıyor.

İngiliz basınına konuşan deneyimli çalıştırıcı, devre arasından itibaren futbolcularının başka takımlara transfer olmasının yarattığı endişeyi paylaştı. Wenger'e göre takımın iskeletini oluşturan isimler takımdan ayrılmak istiyor ve devre arasından itibaren tekliflerin gelmesi bekleniyor.

Öte yandan takımla sözleşmesi sona erecek yıldız futbolcu Alexis Sanchez'in kulüpten ayrılmasına da kesin gözüyle bakılıyor. Fransız çalıştırıcı, Şilili futbolcuyu ne kadar ikna etmeye çalışsa da Sanchez, ayrılmakta ısrarcı...

Mesut ve Alexis yolcu

Barcelona ve Liverpool'un da ilgilendiği bilinen Mesut Özil de takımdan ayrılmasına yüksek ihtimal verilen futbolculardan. Türkiye asıllı Alman futbolcu, takımda mutsuz olduğunu dile getirmişti. 28 yaşındaki 'maestro', İngiliz basınına verdiği röportajda, "Arsenal'in eski futbolcularının takıma destek olması gerekiyor. Ancak onlar sadece konuşuyor" diyerek kulüp içinde dayanışma ortamı olmamasına yönelik tepkisini dile getirmişti.